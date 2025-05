La tremenda confesión de Charlotte Caniggia sobre su incómodo encuentro con Steven Tyler de Aerosmith: “Qué asco...”

Charlotte Caniggia no tiene filtros, y eso es parte de su encanto. Cada vez que aparece frente a una cámara o un micrófono, regala una anécdota que no pasa desapercibida. Esta vez fue durante una charla distendida en el stream de Martín Cirio, donde reveló un incómodo momento que vivió años atrás con Steven Tyler, el líder de Aerosmith.

Todo comenzó cuando el influencer le preguntó si era cierto que había conocido a la famosa banda estadounidense. Y fiel a su estilo, Charlotte no solo confirmó la historia, sino que sumó detalles inesperados que rápidamente hicieron ruido en redes.

En esta imagen de archivo, Steven Tyler, de la banda Aerosmith, actúa en el inicio de su gira "Peace Out: The Farewell Tour", el 2 de septiembre de2023, en el Wells Fargo Center en Filadelfia. (Foto de Amy Harris/Invision/AP, archivo)

Charlotte Caniggia contó detalles de su encuentro con Steven Tyler

“Me saqué una foto con él, no lo conocí”, arrancó aclarando Charlotte. Según relató, todo ocurrió en el Hotel Faena, donde se hospedaba la banda. “Aprieto el ascensor y se abre con unos viejos metidos adentro. Me invitan a una fiesta. No sabía ni quiénes eran. Después un amigo me dice ‘che, está Aerosmith abajo, ¿querés una foto?‘”, continuó.

La mediática aceptó bajar, y ahí se encontró cara a cara con el mismísimo Steven Tyler. Pero el ídolo del rock no le generó precisamente admiración. Al contrario. “Veo que el señor me empieza a hacer así y me agarra. Y yo: ‘ay, qué onda el viejo este, qué asco’. Porque es un señor. Lo amamos por su música, pero...”.

Charlotte no dudó en catalogar el momento como incómodo y algo invasivo: “Fue manito con toqueto. Yo era chiquita, tendría 21 o 22 años. Y ni en pedo, un viejo ni en pedo. Me dio como cringe”.

La hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis aseguró que se sacó la foto “por compromiso” y que enseguida se fue de la fiesta improvisada. “Dije: ‘ni loca me quedo con estos viejos’. Me quería ir ya”.