Elisa “Lilita” Carrió estuvo el pasado sábado en la mesa de Mirtha Legrand, donde protagonizó un cruce intenso con Virginia Gallardo, quien apuntó a la exlegisladora en nombre de todo el sector político.

“A este paso, yo quiero ser senadora, Lilita. ¿Me estás cargando?Ganan nueve millones, trabajan menos que cualquiera de nosotros acá seguramente y encima se venden. Vos tendrías que explicarnos qué significa hacer política en este país o llevar adelante un cargo público", lanzó Gallardo.

La respuesta de Lilita, acorde a su estilo sagaz y sin vueltas, no fue menos picante. “Yo no puedo hablar de los corruptos ni del Senado. Los diputados ganan 4 millones. Yo te diría una cosa: hay muchos gatos que ganan una fortuna, no sé cuánto cobran la hora”, dijo Lilita.

Ante esa afirmación, Gallardo acotó: “Pero no son corruptos”. Y Carrió insistió: “Los gatos sí. Y cobran más que los diputados. Porque tienen cargos, trabajan con los corruptos y se casan con los corruptos”.

Este miércoles, Martín Cirio reaccionó a esa discusión y obtuvo la respuesta, nada menos, que de la propia Lilita.

Qué se dijeron Martín Cirio y Lilita Carrió

Cirio repasó la discusión y fue concreto con su opinión. “Lo que dice Gallardo es cierto, pero tirárselo a Lilita Carrió, que justo es la única que no está sospechada de corrupción ni de nada... No sé, decíselo a algún corrupto, qué sé yo”, reconoció el instagramer.

Enseguida Carrió le respondió en X, aprovechando el contexto para hacer campaña por su candidata en CABA, Paula Oliveto.

“Gracias, Don Cirio, por recordar cómo peleamos contra la corrupción. Lo hice junto a Paula Oliveto, que es mi candidata en la Ciudad en estas elecciones. Besos, Lilita", señaló la líder de la Coalición Civica.