El triste adiós a Steven Tyler, el cantante de Aerosmith

La banda estadounidense Aerosmith, conocida por sus éxitos que sonaron por décadas en todo el mundo, incluida Argentina, anunció una noticia devastadora para sus fanáticos: Steven Tyler, su icónico vocalista de 76 años, se retira debido a problemas de salud. Con una trayectoria de 54 años, canciones como “I Don’t Want to Miss a Thing,” “Dream On” y “Walk This Way” dejaron una marca indeleble en la historia del rock.

En septiembre de 2023, durante la gira “Peace Out”, Tyler sufrió una fractura de laringe tras realizar tres conciertos consecutivos. Este grave problema de salud llevó a la banda a cancelar todas las fechas restantes de la gira, mientras el cantante recibía cuidados continuos con la esperanza de una recuperación. Lamentablemente, tras meses de esfuerzos y tratamiento médico, no se logró una recuperación completa de su voz.

STEVEN TYLER.

El comunicado de Aerosmith por el retiro de Steven Tyler

A través de sus redes sociales, Aerosmith expresó la difícil decisión: “Como ustedes lo saben, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Ha pasado meses trabajando incansablemente para recuperar la voz que tenía antes de lesionarse”. La banda también agregó: “Le hemos visto luchar a pesar de tener a su lado al mejor equipo médico. Tristemente, está claro que no es posible una recuperación completa de su lesión vocal”.

Aerosmith se retira de los escenarios y se pronunció con un comunicado / Foto: @Aerosmith-Aerosmith

La noticia sorprendió a los fanáticos, por eso, la banda no escatimó en palabras para ellos: “Un último agradecimiento a ustedes, los mejores fans del planeta Tierra. Pon nuestra música fuerte, ahora y siempre. Sueña. Han hecho que nuestros sueños se hagan realidad”. Este mensaje destaca la gratitud y el cariño que la banda siente por su público.

En esta imagen de archivo, Steven Tyler, de la banda Aerosmith, actúa en el inicio de su gira "Peace Out: The Farewell Tour", el 2 de septiembre de2023, en el Wells Fargo Center en Filadelfia. (Foto de Amy Harris/Invision/AP, archivo) Foto: Amy Harris

El legado de Steven Tyler perdurará en el tiempo

A lo largo de su carrera, Steven Tyler se destacó no solo por su voz única y poderosa, sino también por su carisma y presencia escénica. Aunque su retiro es un golpe duro para el mundo del rock, su legado musical perdurará. Las canciones de Aerosmith seguirán sonando, recordando la pasión y el talento de Tyler, quien ha sido una figura central en la banda desde sus inicios.

AEROSMITH.

El retiro de Steven Tyler marca el fin de una era para Aerosmith y para el rock en general. Su influencia y contribuciones a la música han sido inmensas, inspirando a innumerables artistas y fanáticos. La comunidad musical lamenta su partida, pero celebra su increíble carrera y el impacto duradero que ha tenido en el género.