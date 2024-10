Aseguran que Javier Milei podría reunirse con Mick Jagger

Boris Johnson, exprimer ministro de Reino Unido, visitó este lunes a Javier Milei en la Casa Rosada. Tras ese encuentro surgió el rumor sobre una posible e impensada reunión que facilitaría el británico: la del presidente argentino con Mick Jagger, líder de The Rolling Stones.

Boris Johnson, al llegar a la Casa Rosada. Foto: Damián Dopacio / NA

La periodista Liliana Franco asegura que uno de los temas tratados fue la posibilidad de que Milei viaje a Reino Unido próximamente y que mantenga un encuentro con el legendario líder rockero.

Además de la reunión con Jagger, Johnson se habría comprometido a organizar de manera personal una conferencia a cargo de Milei.

La promesa de Johnson a Milei

Entre los temas que surgieron durante la charla que tuvieron esta tarde en la Casa de Gobierno -donde el británico ingreso a las 15 hs-, hablaron sobre los gustos por la música del presidente argentino.

Johnson destacó la reciente visita de Paul McCartney al país, al tiempo que hablaron sobre los Rolling Stones. Se sabe: Milei es un acérrimo admirador de la banda. Solo bastante recordar uno de las primeros cruces con Lali Espósito, cuando el presidente aseguró que no la conocía, que él escuchaba The Rolling Stones.

Según trascendió, Milei le dijo a su visita que “hace tiempo” le viene pidiendo a David Cameron que le “facilite conocer a Jagger”. De inmediato, Johnson prometió: “Yo lo organizo”.

La reunión duró más de una hora y media y fue pedida por el propio Johnson. El exfuncionario le trajo de regalo su último libro publicado con la dedicatoria “To president Milei with the best wishes” (”Para el presidente Milei con mis mejores deseos”).

Aseguran que fue una “reunión informal” y que la Causa Malvinas fue uno de los temas que ni siquiera se mencionó.