El papa Francisco se reunió con Victoria Villarruel en el Vaticano

En la madrugada de este lunes, hora argentina, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se reunió con el papa Francisco en una audiencia privada en el Vaticano en Roma. El encuentro se da después de que el sumo Pontífice criticó a la gestión de Javier Milei.

De acuerdo con lo informado por varios medios que tuvieron acceso a detalles del encuentro, la titular del Senado quedó muy conforme y también conmovida luego de lo ocurrido. Al concluir la reunión, que tuvo una duración de una hora, algo bastante excepcional para este tipo de audiencias, el Papa le pidió que leyera en voz alta una oración de Santo Tomás Moro que habla de la alegría. “Me conmovió, me dijo que no perdiera yo la alegría, que no perdiera el sentido del humor”, comentó la vicepresidenta tras la reunión.

El encuentro de Victoria Villarruel con el papa Francisco

El encuentro tuvo lugar en la Biblioteca del Palacio Apostólico, donde el sumo Pontífice recibe habitualmente a los jefes de Estado. Todo se desarrolló en un clima muy amable, hasta cariñoso.

Villarruel subió un video a sus redes sociales en el que da cuenta de parte de lo sucedido en la audiencia con el papa Francisco. En la misma se ve un fragmento cuando la vicepresidente le pregunta cómo se encuentra y el sumo Pontífice le responde: “Todavía vivo y usted, ¿sobrevive?”.

Asimismo, Villarruel mostró su alegría al verle parado al Papa y no con la silla de ruedas que usa habitualmente.

“Audiencia con el Santo Padre, hoy en la ciudad del Vaticano. ¡Gracias Santo Padre por sus palabras, consejos y por tener siempre presente a nuestra amada Argentina”, escribió en la red social X.

La reunión fue a agenda abierta, y lógicamente el Papa se mostró preocupado en especial por la situación de los niños y los ancianos de Argentina. “Es natural, unos son el futuro y otros la reserva de sabiduría”.

Según señala el medio Infobae, el Papa se mostró como siempre muy atento a la realidad argentina y apeló mucho a la necesidad de recuperar la dignidad.

Un dato que la propia Villarruel se encargó de aclarar a sus seguidores en X estaba referido a su atuendo: “¿Por qué de negro?”, le preguntaron.

Francisco se interesó también por el trabajo de Villarruel en el Senado. Ella le habló de los esfuerzos en la búsqueda de consenso a partir de ser una pequeña minoría en ese cuerpo, hablar con todos los espacios en la tarea de tender puentes pese a todas las diferencias.

“Las mujeres debemos vestir de negro. Hoy la mantilla es optativa en el protocolo, pero la que usé era de mi abuela y me hacía ilusión poder usarla”, dijo la vicepresidenta respondiendo a uno de los tantos comentarios vinculados con el tema.