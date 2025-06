Tras la baja de Milei, Victoria Villarruel se suma al acto del 20 de junio en Rosario

La vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó que estará presente este jueves 20 de junio en Rosario para participar del acto oficial por el Día de la Bandera, luego de que se conociera que el presidente Javier Milei no viajará a la ciudad para encabezar la ceremonia.

El anuncio se conoció en las últimas horas del miércoles, luego de días de incertidumbre en torno a la presencia del mandatario en el evento. Finalmente, el Gobierno nacional decidió enviar a la vicepresidenta como su representante oficial.

Villarruel estará en el acto que se desarrollará en el Monumento Nacional a la Bandera, donde también participarán el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, entre otras autoridades locales y provinciales.

La presencia de Villarruel cobra relevancia en un contexto político delicado, marcado por tensiones entre la Casa Rosada y algunas gestiones provinciales. Su asistencia fue interpretada como un gesto institucional para evitar un vacío simbólico en una fecha patria clave.

El presidente de Argentina, Javier Milei, en un acto por el Día de la Bandera en Rosario, Argentina, el jueves 20 de junio de 2024. (AP Foto/Farid Dumat Kelzi)

Desde el entorno de la vicepresidenta indicaron que su intención es “honrar la figura de Belgrano” y cumplir con el protocolo del acto oficial, en el que se realizará la tradicional promesa de lealtad a la bandera por parte de estudiantes de escuelas primarias.

El acto contará con la participación de agrupaciones escolares, militares y sociales, en una ceremonia que cada año convoca a miles de personas. En esta edición, se reforzarán las medidas de seguridad ante la posible asistencia de funcionarios nacionales.

Por su parte, el presidente Milei no estará presente en Rosario. Según fuentes oficiales, su decisión de no asistir responde a cuestiones de agenda, aunque no se brindaron más detalles al respecto. Es la segunda vez en su mandato que se ausenta de actos conmemorativos provinciales.

El Día de la Bandera se celebra cada 20 de junio en conmemoración del fallecimiento del creador del pabellón nacional, el General Manuel Belgrano, ocurrido en 1820. Rosario, ciudad donde se izó por primera vez la bandera argentina, es el epicentro de los homenajes patrios.