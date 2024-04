Tiene 7 años y es idéntico a su papá: así está hoy el hijo menor de Mick Jagger

Mick Jagger es una estrella de rock inigualable. A sus 80 años, el líder de The Rollings Stones está más vigente que nunca y arriba del escenario ofrece un espectáculo que nadie puede igualar. Intransigente, divertido y ecléctico sintetiza como nadie el lema “sexo, drogas y rock and roll”. Más allá de su carrera profesional, su vida personal también suele ser noticia.

Desde hace más de diez años, Mick Jagger está en pareja con Melanie Hamrick, una ex bailarina clásica, que nació el 17 de julio de 1987 en Williamsburg, Virginia. Ambos se conocieron cuando el American Ballet Theatre -del que Melanie formaba parte- y The Rolling Stones estaban de gira en Tokio en febrero de 2014. Al parecer, desde entonces el flechazo fue inmediato.

Mick Jagger Foto: gentileza radio oxígeno

En total se llevan 44 años de diferencia lo que no impidió que Melanie se convirtiera en la madre del octavo y último hijo del Stone más famoso. Así, el 8 de diciembre de 2016, Melanie dio a luz a Deveraux “Dev” Octavian Basil Jagger.

Mick Jagger y su novia, Melanie Hamrick, compraron una mansión en Miami para Navidad

“Nunca tuve niños en brazos. Todos se reían de mí si lo hacía. ¡Ahora, de repente, hay bebés por todas partes! No te convertís en bailarina de ballet pensando en tener hijos”, comentó Hamrick, quien dejó el baile para ser coreógrafa.

El octavo hijo de Mick Jagger

A medida que crece, Dev comenzó a disfrutar de la música y el baile al igual que sus padres. “Baila mucho”, contó Hamrick a The New York Times. “Todavía no lo tengo en clases. Toca el ukelele e inventa canciones. Tiene el gen. Definitivamente”, dijo la madre del pequeño respecto a su parecido con Mick Jagger.

Melanie con su hijo Deveraux, un calco de Jagger.

En la última foto que publicó su madre en sus redes, Deveraux aparece con una camisa, un moño azul, pantalón y sosteniendo una canasta con orejas de conejo. Evidentemente estaba juntando los huevos de chocolate. Sorprende lo parecido que es a su padre. ¿También se convertirá en estrella de rock?