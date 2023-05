Aerosmith se despide de los escenarios: el desopilante video con el que lo anunció Steven Tyler

“Peace Out” es el nombre que llevará la última gira de Aerosmith sobre los escenarios de Norteamérica. Steven Tyler encontró un particular y desopilante modo de anunciarlo: mediante un sketch en el que se burla de la “mística” que rodea a los artistas de rock.

En el video el cantante aparece hablando por teléfono con Chris Robinson, cantante de The Black Crowes, quienes acompañarán en el tour a la banda de Tyler. La conversación es acerca de cómo deberían titular la gira.

Robinson recibe una valija con un teléfono alado: “Sé que sabes que esta gira va a ser lo más loco y estúpido de todos los tiempos, pero no estoy tan seguro de ‘Peace Out’. Creo que deberíamos llamarla LSD”, dice Tyler.

El juego de palabras hace referencia a la droga alucinógena y a las siglas en inglés de “Complejo de cantante principal” (Lead Singer Desorder). Luego de reírse de sí mismo y de su ego también hace referencia a otras bandas y sus giras como “Wings across America”.

La gira comenzará el 2 de septiembre en Filadelfia y finalizará el 26 de enero de 2024 en Montreal. Durante esos meses visitarán, entre otros destinos, ciudades como Nueva York, Chicago, Toronto y Detroit. Será un total de 40 recitales.

Qué dijeron los integrantes de Aerosmith sobre la despedida

“Creo que ya es hora”, dijo el guitarrista Joe Perry sobre la despedida de la banda que, según adelantó, tendrá una puesta en escena importante.

Aerosmith se despide tras 50 años. (AP)

“Es una especie de oportunidad para celebrar los 50 años que hemos estado aquí. Nunca se sabe cuánto más estarán todos saludables para hacer esto. Pasó tiempo desde que hicimos una gira real. Hicimos esa serie de conciertos en Las Vegas, lo cual fue genial. Fue divertido, pero estamos un poco ansiosos por volver a la ruta”, reconoció Perry.

Y agregó: “Es la última gira pero tengo la sensación de que continuará por un tiempo. No sé cuántas veces volveremos a las mismas ciudades. Es muy posible que sea la última vez”.

Se prevé que Aerosmith repase su importante carrera –comenzó su historia en 1970- con un show donde no faltarán clásicos como “Crazy”, “Janie’s Got a Gun” y “Livin’ on the Edge”.