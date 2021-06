Alexander Caniggia es uno de los participantes de “MasterChef Celebrity 2″ (Telefé), que más atrapó al público. No obstante, como el programa está grabado, se rumorea que la producción lo sancionará porque se ausentó en uno de los segmentos. Y sobre esto habló Fabián Esperón, su mánager.

El hijo del ex futbolista de la Selección Argentina no fue a la grabación que se emitirá este domingo. Los fanáticos viven mucho nerviosismo. Es que el concurso de cocina está en el tramo final. Una de las posibilidades es que Alexander quede eliminado. Sin embargo, Esperón no dio detalles de nada en una nota con “Intrusos” (América TV).

“Yo por un tema de respeto al programa, que es una competencia, no puedo decir qué es lo que va a pasar. Sé quien se va el domingo, es más, sé quien es el que ganó, pero por un tema de respeto no puedo dar precisiones por contratos firmados”, dijo.

“Cuando Marcelo Polino, que es la palabra oficial del programa, dice que Alexander será eliminado en la próxima gala, ¿qué opinás al respecto?”, preguntó Adrián Pallares, conductor del ciclo de información del mundo del espectáculo.

Alex Caniggia es uno de los participantes más queridos del programa. Foto: Captura pantalla. Alex Caniggia fue "retado" por el jurado. Foto: Captura pantalla

Sin vueltas, Fabián respondió: “Corre por cuenta de Marcelo. Quizás a él le dijeron que diga esto o lo dice él. Yo cumplo con lo que firmé”.

Más allá de esta supuesta decisión conflictiva de la que se sabrá la verdad en los próximos días, el mánager aseguró que “Alex está extremadamente contento con el programa. Le gusta MasterChef. Está en instancias en las que él, ni yo, ni la producción, pensó que iba a llegar”.

Alexander Caniggia está cansado

Días atrás, Esperón había dicho que Alexander Caniggia estaba cansado por el viaje hasta el lugar donde se graban los programas y por la extensa cantidad de horas trabajadas. Ahora, por caso, repitió sus declaraciones.

“Lo que yo había dicho semanas atrás es que Alex estaba cansado y efectivamente, sí está cansado”, afirmó. Y agregó: “Él vive en Hudson, tarda una hora y media o a veces dos horas para llegar a Martínez. Tiene 7 u 8 horas de grabación por día y dos horas para volver a Hudson. En total son como 12 horas de trabajo”.

“Hay gente que la pasa peor y además tiene juventud”, contraatacó la panelista Evelyn Von Brocke. “Sí, tiene juventud pero cada uno hace lo que tiene ganas. No digo que sea algo terrible, simplemente que él se siente cansado. Así como te digo esto, te digo que está feliz, contento y asombrado de hasta donde está llegando en MasterChef”, argumentó el hombre.