El ostento y el lujo es algo que no sorprenderá jamás de parte de los Caniggia. Mariana Nannis toda su vida se encargó de mostrar su excéntrica vida, llena de viajes, hoteles y ropa de alta costura, inclusive después de su separación. Si bien Charlotte es digna hija de su madre, Alexander Caniggia siempre aparentó ser el más distinto. Sin embargo, en los últimos años el ADN le ganó de mano y se le dio por adoptar la esencia de su familia. Más polémico que nunca, provoca como nadie a través de las redes.

El mediático se filmó luego de hacer shopping en distintas marcas de lujo y, señalando las bolsas de su compra, dejó un desagradable mensaje dedicado a sus seguidores. ”Los pobres que se aburran, miran TV, duermen. Los de la high society como yo compran Dolce y Prada. Decí que hoy fue un día tranqui, no quise comprar mucho, si no sabés qué. Me compré nueve Dolce y dos de Prada, así que tranqui”, afirmó el muchacho de 27 años, solo conocido gracias al apellido del exfutbolista y su paso por distintos reality shows, como Showmatch o el Cantando 2020.

Alexander Caniggia se burló de sus seguidores clarín.co

A diferencia de su hermana Charlotte, de personalidad más sobria, y su hermano Axel, famoso por su bajo perfil y sus obras artísticas, hoy Alexander se distingue por provocar desde sus redes y mostrar su posición socioeconómica. Posando junto a sus bolsas de Dolce & Gabbana y Prada, añadió: ”Así que gente, manga de pobres, el único millo soy yo, la tengo así de grande... Así que la tienen adentro y chúpenla. Una de estas (bolsas) es lo que ustedes ganan en un año”.

En las redes sociales se autodenomina “El emperador”, donde inclusive se comparó con el ex boxeador Floyd Mayweather Jr., quien también suele hacer alarde de su dinero. Recordemos que el mediático hoy se encuentra distanciado de su padre, y hace poco se refirió a su futura boda con tajantes palabras: “La verdad que no me genera nada. Como dicen los españoles: me la suda. Onda, me da lo mismo. Que haga lo que quiera”