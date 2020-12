Alexander Caniggia es una de las figuras del mundo del espectáculo que mayor revuelo causa con cada una de sus apariciones en pantalla o las entrevistas que brinda a distintos medios. Luego de su paso por el Cantando 2020, el mediático se dedicó de lleno a su show vía streaming “Escuela de Pijudos” y a mantener entretenidos a sus seguidores en las redes.

Entre eso, encuentra tiempo para brindar entrevistas a distintos medios y, cuando puede, mandar al frente a su hermana, Charlotte Caniggia. En diálogo con Radio Mitre, Alex contó anécdotas de su viaje asiático: “Tengo dos fobias. Ni loco como bichos. Es más, cuando fuimos a Tailandia no comí bichos”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Mi hermana Charlotte comió de todo. Cucarachas, escorpiones y tarántulas comió. Yo los vi. Y los tailandeses morfando escorpiones como si nada. Estos chavales si tienen cojones”, dijo.

Sobre su otra fobia, reveló que es a las alturas: “No me quise tirar del paracaídas. Mirá si no se abre. Todavía tengo mucho por vivir. No me dio miedo, pero mirá si sale algo mal ahí arriba, sabes qué”, contó.

Charlotte y Alex Caniggia (Foto: Instagram)

Actualmente, Alexander está viviendo en La Plata “en una casa bien millo, bien anti-barats” junto a su novia. “A ella no le gusta la fama. Ella es una chica bien, es de la high society, muy chill out”, explicó en diálogo con Vía País.

Al preguntarle si alguna vez reflexiona respecto a mostrar su vida de lujos, Caniggia expresó sin vueltas: “No, no me pongo a reflexionar. Cada uno tiene la vida que tiene. Yo soy divertido, siempre fiesta, fiesta, punchi, punchi”. “Lo único que me cagó la cuarentena es no viajar. Pero no lo tomo a mal, uno tiene que ser siempre positivo, nunca negativo”, concluyó.