Alex Caniggia recordó el embarazo de Melody Luz y le hizo un impensado pedido

Alex Caniggia y Melody Luz están en boca de todos tras vivir una escandalosa separación. La pareja se conoció en el reality El Hotel de los famosos, vivieron un intenso romance, tuvieron una hija y tras más de dos años se separaron. Sin embargo, a las pocas semanas volvieron y decidieron darse una nueva oportunidad.

La pareja mediática tuvo una polémica separación, en el medio la bailarina estuvo de novia con Santiago del Azar, un cocinero que también formó parte del reality. Tras el fin de la relación, Alex y Melody se mostraron juntos, finalmente anunciaron su reconciliación.

“Es muy importante hacer terapia, yo soy pro de eso y era algo que no me entendía y me decía que para los débiles, pero porque nunca había ido o se había sentido cómodo en ese espacio. Y ahora que va, le copa, me dice que puede hablar un montón de cosas y yo veo cambios de ese lado”, contó en LAM Melody confirmando la reconciliación.

Melody Luz y Alex Caniggia

Desde ese entonces, la pareja coparte fotos y los momentos que pasan en familia con su hija de casi dos años. Tanto la bailarina como el mediático apuestan a todo y buscan resguardar el vínculo familiar.

El pedido de Alex Caniggia a Melody Luz a menos de un mes de su reconciliación

Fue Melody Luz quien recordó en una foto de cuando estaba a punto de dar a luz a Venezia. “2 años atrás. Tranqui el tamaño de la panza”, escribió la bailarina junto a la foto en que está abrazada a Alex y con Venezia en la panza.

“Mamu tenemos otro”, escribió picante el mediático en su pedido a la bailarina. Esto demuestra que la pareja está mejor que nunca y apuesta a todo en su familia, a pesar de los conflictos con el resto de los Caniggia.

Cabe aclarar que Alex rompió el vínculo con su hermana Charlotte y su mamá por defender a su pareja. Hasta el momento, comparte fotos y encuentros con su padre Claudio Paul Caniggia.