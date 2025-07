¡Fin del misterio! Alex Caniggia y Melody Luz mostraron la cara de su hija Venezia por primera vez

Alex Caniggia y Melody Luz volvieron a apostar al amor tras su breve separación. La pareja que se conoció en el reality El hotel de los famosos, tuvieron un intenso romance y una hija en común, se separaron unas semanas y se reconciliaron para seguir apostando a la familia.

En el medio de su separación, la bailarina estuvo en pareja con el chef Santiago del Azar. Alex y Melody se muestran muy enamorados en las redes sociales y comparten los momentos que pasan en familia con su hija que cumplió dos años este 15 de julio.

“Es muy importante hacer terapia, yo soy pro de eso y era algo que no me entendía y me decía que para los débiles, pero porque nunca había ido o se había sentido cómodo en ese espacio. Y ahora que va, le copa, me dice que puede hablar un montón de cosas y yo veo cambios de ese lado”, expresó Melody Luz sobre Alex Caniggia cuando anunciaron su reconciliación.

Alex Caniggia y Melody Luz. Foto: Instagram.

Desde que nació Venezia, la bailarina y el mediático tomaron la decisión de no mostrar la cara de su hija para no exponerla de los comentarios negativos o críticas en las redes sociales.

Alex Caniggia y Melody Luz mostraron a la cara de su hija Venezia

Sin embargo, ahora que la pequeña cumplió dos años, los famosos decidieron poner fin al misterio y compartieron fotos de su hija el día del festejo de su cumpleaños sin tapar la cara.

La publicación generó impacto en todos porque por primera vez se ve el rostro de Venezia, quien hasta el momento no era pública.

“Hija de nuestra vida, ya cumpliste 2 años. No podemos creer como pasan los días, los meses, los años. Desde que llegaste todo se transformó… El mundo se volvió más dulce, los días más felices y nuestros corazones más completos“, escribieron los flamantes padres.

“Todavía no entendemos cómo puede entrar tanto amor en un cuerpo tan chiquito. Sos nuestro pedacito de cielo, nuestro sueño hecho realidad, nuestro todo. Gracias por elegirnos como tus papás. TE AMAMOS con cada latido, con cada mirada, desde que estás en nuestra vida TODO ES AMOR”, expresaron los famosos en la publicación compartida de su hija.