La bailarina Lourdes Sánchez y su esposo, el productor televisivo Pablo “Chato” Prada, sufrieron el robo de sus pertenencias dentro de su auto por una banda de delincuentes que utilizó un inhibidor de alarmas que impide el cierre de las puertas, en el barrio porteño de Palermo, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho se registró anoche en Carranza y Costa Rica, donde la panelista del programa “Hay que Ver”, su marido y su hijo de cuatro años descendieron de un Kia Sportage para efectuar una compra a una heladería. Fuentes policiales informaron a Télam que al regresar la pareja notó que la camioneta había sido abierta y del interior le sustrajeron perfumes y la suma de 60.000 pesos en prendas de ropa.

”Abro y vi que había una agenda tirada, un par de juguetes tirados. Lourdes dice ‘no, los regalos’ fuimos al baúl rápidamente, había comprado para Navidad, se había gastado un montón de plata, un perfume que lo había pagado en seis cuotas”, precisó el “Chato” Prada al canal TN.

Lourdes Sanchéz y el Chato Prada Gentileza

Según las fuentes, efectivos de la Comisaría Vecinal 14B fueron alertados a través del 911 y se entrevistaron con los damnificados. ”Fueron tres minutos, le pedí las cámaras al dueño de la heladería y él, muy sorprendido, me dijo ‘estuve en la heladería hace una hora y media y cuando intenté cerrar el auto no podía cerrarlo quiere decir que me lo hicieron a mi también’. Como no tenia nada, zafó y ni se dio cuenta”, contó el productor de televisión.

Prada destacó que rápidamente llegó la Policía tras llamar al 911 y un efectivo le comentó que “venían viendo estos casos, hablan de gente colombiana y peruana que vienen cometiendo estos delitos”. ”Es una mafia que está muy bien organizada, están aceitados a la hora de robar en un lapso muy corto de tiempo y menos mal que no los encontré robando porque estaba con Valentín que tiene cuatro años y no sabes con qué te podés encontrar”, expresó.

En tanto, Lourdes Sánchez publicó un video en su Instagram para que sus seguidores “estén atentos”. ”Como una boluda, junto con Pablo, caímos. Vengo del Shopping y dejé todas las bolsas que había comprado unas cosas y las dejé en el baúl, Valentín quería tomar un helado y no podía cerrar el auto, la llave no le andaba al ‘Chato’”, señaló. La bailarina dijo que los delincuentes “roban así, te inhiben la llave” mientras uno baja pensando que iban a ser “dos segundos”.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño pidieron a los automovilistas “estar atentos y chequear que el auto quede bien cerrado” para evitar este tipo de robos.

Con información de Télam