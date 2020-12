La guerra entre Claudio Caniggia y Mariana Nannis es una historia sin fin. Si bien el ex futbolista logró rehacer su vida junto a Sofía Bonelli, las disputas entre ambos son cada vez más públicas y la madre de Charlotte, Axel y Alexander no tiene filtro alguno a la hora de hablar tanto de él, como de su pareja. El punto culmine para acudir a la justicia fue la foto que publicó Mariana en su Instagram, donde fulminó por completo a ambos.

En esta oportunidad, Nannis compartió vía sus stories una foto que muestra a Claudio disfrutando del mar con Sofía. De la manera más cruda y sin ningún tipo de verguenza, criticó el aspecto físico de él y emitió un repudiable comentario sobre ella.

La rubia no dudó en criticarla en las redes

“Estás muy gordo, parecés una ballena. Si te ve Greenpeace te protege, das pena. Parece que no te cuidan, pero no me apena. Jodete por andar con el trolo del Faena”, escribió en sus redes sociales junto a la imagen. Y le sumó la canción Estoy saliendo con un chabón de Los Sultanes. Al parecer la ex mujer del futbolista no pensó que iba a tener consecuencias.

Mariana Nannis y su storie de Instagram. Captura. gentileza

En este contexto, cansado de las difamaciones y las injurias de su ex, él se comunicó con Ángel de Brito para confirmarle que le iniciará acciones legales a ella, y al abogado que la representa, Carlos Broitman. “Todo empezó cuando le pedí el divorcio”, aseguró el exjugador de fútbol al futbolista. Por su parte, Sofía Bonelli también sumará al proceso judicial.

“Me dijo Caniggia en primera persona que es un desequilibrio total lo de Nannis, así la llama, y me agrega textual: ‘Mi exmujer supera todos los límites, pedí pericias psiquiátricas por su desequilibrio emocional, está llena de odio’”, comunicó Ángel De Brito en Los Ángeles de la mañana”.

Mariana Nannis

Luego leyó lo que le escribió el propio Caniggia: “A este nivel nunca la había visto, ni siquiera hay casos en el mundo de este desequilibrio. Está despechada y obsesionada, todo esto es por no poder conmigo, como yo no le doy bola, sus ataques se dirigen ahora a mi pareja”.

“Ella tiene cero credibilidad, me molesta que le den cámara en los programas, ella y el abogado no paran de decir mentiras, todo lo que dijeron es mentira. Es mentira que le pegaba, nunca le levanté la mano, todas las denuncias son falsas y fueron desestimadas”, agregó.