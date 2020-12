Durante el velorio de Diego Maradona se conoció que Rocío Oliva no pudo ingresar para despedir al exfutbolista porque le prohibieron la entrada. La interrogante sobre quién tomó esa decisión no se hizo esperar y por esa razón, la misma panelista decidió hablar sobre aquel momento.

Mientras que María Fernanda Callejón aseguró que quienes tomaron la decisión fueron las hermanas del Diez, Oliva afirmó que ella conocía el nombre de las verdaderas personas que tomaron la decisión de no dejarla entrar.

“Tengo un mensaje de las chicas (Dalma y Gianinna) diciéndome que fueron ellas las que no me dejaron pasar”, aseveró Oliva en el programa “Polémica en el Bar”.

Le fue prohibida la entrada a la Casa Rosada a Rocío Oliva durante el velorio de Maradona. AP

“Yo sé quién no me dejó entrar. Fueron Claudia y sus hijas. Tengo un mensaje de ellas en el que me dijeron que yo no iba a entrar. No me quieran contar la historia porque yo la sé mejor que ustedes. Lo que yo te quiero decir es que Dalma y Gianinna no toman ninguna decisión si no consultan con su mamá”, dijo Oliva.

Rocío Oliva y Diego había compartido seis años juntos. (EFE).

Luego siguió: “El mensaje me lo mandaron ayer y les pedí que no me escriban más. Y decían que ellas dos tomaron la decisión, dejando a Claudia de lado. Yo tampoco mandaría al frente a mi mamá. Pero está claro que no fueron las hermanas de Diego las que se negaron”.