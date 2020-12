La muerte de Diego Maradona generó conmoción en gran parte de la sociedad y distintas personalidades de muchos ámbitos lo homenajearon a lo largo de toda la semana con distintos gestos. Sin embargo, lógicamente, los más afectados son sus hijos y su familia más cercana. Entre ellos, Dieguito Fernando, el hijo más pequeño del 10, es uno de los que más extraña a su papá.

Así lo relató Cinthia Fernández, panelista de Los Ángeles a la Mañana, en el programa de hoy. Allí contó que habló con Verónica Ojeda, ex pareja de Maradona y mamá del pequeño: “Dejaron a Dieguito Fernando sin obra social, casi en el instante en el que fallece Diego Maradona. Recordemos que Dieguito tiene un montón de tratamientos. Llamó y se la dieron de baja. En este momento la está pagando ella”, reveló la panelista.

Y agregó: “Va a arrancar la psicóloga la semana que viene por todo esto, porque el nene llora. Pregunta por qué se fue su papá al cielo con sus abuelos”.

Dieguito Fernando no es el único tan afectado por la muerte del 10. En el mismo programa Ángel de Brito leyó algunos mensajes que le envió Dalma Maradona, quien también sigue muy triste: “Estoy destruida, y no sé cómo voy a hacer para seguir adelante”, dijo. Y agregó: “Voy a salir por mi hija pero no sé cómo voy a hacer. No tengo ni ganas de hablar. Hablo con mis hermana y con mi mamá, pero no tengo ganas de nada”, dijo la actriz.

Ayer, el abogado y pareja actual de Veronica Ojeda, Mario Baudry, también contó cómo fue la reacción de Dieguito al enterarse del fallecimiento de su papá: “Cuando estoy entrando, Dieguito sale de la camioneta, me agarra la mano, me lleva para el patio y me dice ‘Marito, Marito, papá se murió, estoy triste’. Y él no puede hablar, es decir, habla, y cada vez habla más de corrido, y me dice así”, concluyó.