Dalma Maradona habló con los medios por primera vez después de la muerte de Diego. La hija del 10, tal como se vio durante en el velatorio en la Casa Rosada y días después en el palco de la Bombonera que pertenecía a su papá, estuvo notoriamente afectada por la noticia desde el primer momento.

Sim embargo, en esta semana fueron muchísimos los episodios que se sucedieron después del fallecimiento del exfutbolista. Mientras que los primeros días estuvieron marcados por el dolor, tanto de la familia como de la gran mayoría de los argentinos y argentinas, a medida que transcurrían las horas fueron surgiendo un sinfín de dichos, especulaciones, denuncias y la causa que ahora lleva adelante la justicia respecto a las condiciones en las que el Diego pasó sus últimos días.

Lejos de sumar polémica a este momento, Dalma le envió algunos mensajes a Ángel de Brito, que el periodista luego compartió en vivo en su programa Los Ángeles a la Mañana. Con respecto a los dichos televisivos de su tía, quien la había criticado a ella y su hermana Ganinna y decir públicamente que no iban a visitarlo, Dalma subrayó: “Vi lo que dijo mi tía en tu programa, pero por respeto a mi papá ahora no le voy a contestar. A esa misma señora, la llamé y no me atendió. Me contestó su nuera, me dijo después te llamo y nunca más se comunicó conmigo. Son tres hermanas en contra de la familia”, aseveró.

Respecto a su situación, contó que está pasando por un momento muy triste: “Estoy destruida, y no sé cómo voy a hacer para seguir adelante”, dijo. Y agregó: “Voy a salir por mi hija pero no sé cómo voy a hacer. No tengo ni ganas de hablar. Hablo con mis hermana y con mi mamá, pero no tengo ganas de nada”.

Por último, dijo: “Estoy destruida y no sé como voy a seguir. Te lo juro por mi hija”, concluyó.