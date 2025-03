Roma, la hija de Dalma Maradona, celebró sus 6 años a lo grande: pelotero, regalos personalizados y un homenaje a Diego

Roma, la hija mayor de Dalma Maradona, vivió un día inolvidable en su sexto cumpleaños gracias a la organización de su abuela, Claudia Villafañe. Con su empresa Plan V, la exesposa de Diego Maradona se encargó de cada detalle para convertir la celebración en un sueño hecho realidad con la temática de Lilo & Stitch, la película favorita de la pequeña.

Roma, la hija de Dalma Maradona, celebró sus 6 años a lo grande

La fiesta se llevó a cabo en el exclusivo salón Ruthaus, donde una decoración en tonos pasteles, juegos y una ambientación espectacular hicieron que Roma y sus amigos disfrutaran de una jornada mágica. En medio del conflicto familiar que rodea el juicio por la muerte de Diego Maradona, este evento se convirtió en un respiro de alegría para la familia.

Una fiesta con detalles impecables

El festejo contó con un pelotero gigante inspirado en Stitch, personajes en tamaño real de Stitch y Angel, juegos mecánicos con autos y caballos, y un animador que mantuvo a los niños entretenidos.

Además, se organizaron estaciones de juegos, actividades recreativas y un catering adaptado a los pequeños invitados. También había tatuajes en homenaje a Diego, que todos los asistentes podían lucir. “Y de repente apareces así tatuada y yo te pongo una sonrisa pero en realidad quiero llorar de la emoción. Porque me sorprende verte con ese tatuaje pero por otro lado no me sorprende nada. Siempre tan conectada. Siempre teniéndolo tan presente. Forma parte de tus días y de los cuentos que te cuento”, escribió Dalma, al ver a su hija lucir los tatuajes en honor a su abuelo.

Como recuerdo, cada asistente se llevó regalos personalizados, como mochilas y vasos con la temática de la fiesta.

Dalma Maradona compartió su emoción a través de sus redes sociales, donde publicó un video del evento acompañado de un mensaje de agradecimiento a su madre: “Siempre vos para festejar la vida, los amigos, las risas y los juegos! ¡Feliz vida hija adorada! ¡Felices 6 mi amor! ¡Qué suerte tener una abuela que te concede TODOS LOS DESEOS y un equipo que trabaja con ella que es increíble!”

El cariñoso mensaje de Claudia Villafañe

Claudia Villafañe también le dedicó unas emotivas palabras a su nieta en redes sociales.

“Que decirte en tu cumple que no te diga a diario. Ay sí, que los cumplas muy feliz, que sigas siendo la pirucha más loca, divertida, bailarina, youtuber del mundo! Gracias por dejarme compartir con vos tus juegos, tus bailes y miles de momentos que van a estar siempre guardados en mi corazón! Te amo Roma!”, escribió.