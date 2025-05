¿Está embarazada? El inesperado anuncio de Dalma Maradona que sorprendió a todos en medio del juicio por la muerte de Diego

Mientras avanza el escándalo que salpica a la jueza que tenía a cargo la causa por la muerte de Diego Maradona —y con la atención puesta en cómo continuará el proceso judicial—, Dalma Maradona volvió a captar la atención con un posteo que no pasó desapercibido.

Tras atravesar momentos difíciles durante el juicio oral, la actriz y panelista de Bondi compartió una historia en Instagram que despertó todo tipo de especulaciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en preguntarse si está esperando otro hijo.

Y es que la mayor de las hijas del Diez sorprendió con una curiosa publicación en la que se mostró de perfil, luciendo una panza falsa que simulaba un embarazo. Fue sobre esa imagen que Dalma Maradona escribió: “Tenemos novedades para ustedes”, generando revuelo entre sus seguidores y alimentando los rumores sobre una posible nueva maternidad.

“¿Se imaginan qué puede ser? Les muestro. Y pronto, más novedades”, agregó Dalma, sorprendiendo a muchos que interpretaron la historia como la confirmación de un tercer hijo en camino. No obstante, algunos usuarios creen que la actriz está haciendo una broma y usando la imagen como una metáfora para anunciar algo que está preparando.

Aunque Dalma, integrante de Ángel Responde, no brindó más detalles ni pistas para que sus seguidores puedan interpretar el significado de su publicación, ni confirmó si Claudia Villafañe será abuela nuevamente, sí acompañó la historia con emojis de corazones y caritas emocionadas.

La tierna noticia de Dalma Maradona.

Cabe recordar que Dalma Maradona es mamá de dos hijas: Roma, nacida en 2019, y Azul, llegada en 2022, fruto de su matrimonio con Andrés Caldarelli. Además, el año pasado ella misma confesó que, por ahora, no planea agrandar la familia.

Uno de los seguidores le preguntó si le gustaría tener un hijo varón, dado que Dalma es madre de Roma, quien en los próximos días cumplirá seis años, y de Azul, de dos. Con total sinceridad, la actriz respondió de manera tajante: “No, no me gustaría tener más nada”, dejando claro que no tiene planes de ampliar la familia que ha formado junto a su esposo, Andrés Caldarelli.