¿Se viene el varón? Dalma Maradona respondió si le gustaría tener más hijos: “Me gustaría...”.

Dalma Maradona suele estar muy presente en sus redes sociales, compartiendo momentos familiares y manteniendo una comunicación cercana con sus seguidores. En esta oportunidad, la hija del Diez abrió la caja de preguntas en su cuenta de Instagram y contestó varias inquietudes sobre su vida personal.

Dalma Maradona y su hija Azul

Dalma Maradona respondió si le gustaría ampliar la familia

Uno de los seguidores le preguntó si le gustaría tener un hijo varón, dado que Dalma es madre de Roma, quien en los próximos días cumplirá seis años, y de Azul, de dos. Con total sinceridad, la actriz respondió de manera tajante: “No, no me gustaría tener más nada”, dejando claro que no tiene planes de ampliar la familia que ha formado junto a su esposo, Andrés Caldarelli.

Además, la actriz compartió cómo eligió los nombres de sus hijas. “Roma nació antes de lo previsto porque yo estaba agotada y, cuando me avisaron que ese mismo día iba a nacer, lloraba porque mi hija no tenía nombre”, contó Dalma, recordando ese momento con emoción.

El increíble cumpleaños de la hija menor de Dalma Maradona. Captura de Instagram.

Luego, Dalma explicó que la elección del nombre fue totalmente inesperada: “Nos decían que nos hacíamos los cool y que no lo decíamos, pero realmente no lo tenía. Yo estaba re nerviosa y mi marido me recordó que una vez, sin ser novios, le dije en una charla casual que, si tenía una hija, se iba a llamar Roma. Él, que es perfecto y se acuerda de todo, me lo recordó y no hubo otro nombre posible”.

Sobre el nombre de su segunda hija, Dalma contó: “La Chuli estaba convencida de que era varón y solo teníamos nombre de varón. Pero cuando nos confirmaron que era nena, fue Azul al toque. No es por Boca, pero sí”, bromeó, desmintiendo cualquier relación con el club de fútbol.

Por último, Dalma reveló si veía algo de su papá, Diego Maradona, en sus hijas: “Sí, re. Azul camina igual. Lo más lindo es la conexión que tienen con él. Es muy mágico y muy loco”.