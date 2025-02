El 11 de marzo de 2025 comenzará el juicio contra 7 de los 8 acusados por la presunta mala praxis en la atención médica de Diego Maradona. La causa busca esclarecer la responsabilidad de los médicos y cuidadores en la muerte del futbolista y determinar su hubo un accionar doloso en su tratamiento.

Por su parte, la familia Maradona, liderada por Dalma y Giannina, sigue luchando para que se haga justicia, que los responsables sean juzgados y que la muerte de Diego no quede impune.

La tremenda confesión de Dalma Maradona sobre Gianinna

En Bondi Live, Dalma Maradona se mostró conmovida al hablar sobre el juicio, en especial, de los audios que evidencian la negligencia médica y el abandono que sufrió Diego en sus últimos días.

La hija del futbolista no pudo evitar romper en llanto al recordar cómo vivió la situación su familia, especialmente su hermana. “Giannina se hace la que rompe todo, la que va para adelante, pero también en un momento… Yo no voy a contar intimidades pero cuando pasó lo de mi papá Gianinna estuvo muy mal”, dijo angustiada.

“Muy muy mal”, remarcó con la voz quebrada. “Porque de verdad ella me decía ‘Yo me quiero ir con mi papá’“, confesó sobre la reacción de su hermana tras la muerte de Diego.

“Y yo le decía ‘bueno no, que tenemos que estar acá, que vos tenés un hijo...’ pero me decía ‘yo estoy tan triste que no les puedo dar nada, ni a vos ni a mi hijo ni a nada’”, agregó visiblemente conmovida por la dolorosa pérdida de su padre.

Las hijas de Maradona recordar que les gustaba hacer con él

Además, aseguró que ambas hicieron todo lo posible por salvar a Diego: “Te juro que todo lo que estuvo a nuestro alcance lo hicimos. Después había cosas obvio de la Justicia que no pudimos...“.

“Gianinna fue, se lo quería llevar y le decían ‘no, tenés que tener una orden de no sé qué’ y no lo podía llevar. Aparte que a mi papá le llenaron la cabeza diciéndole un montón de cosas”, explicó con lágrimas en los ojos.

Qué dijo Dalma Maradona del juicio sobre la muerte de Diego

En su descargo frente a Ángel De Brito, Dalma también mencionó la confianza que había depositado en los profesionales de la salud encargados del cuidado Diego. “Si viene un médico y te dice que lo mejor es tal y tal, yo no voy a pensar que está haciendo una cosa aparte para matarlo”, comentó.

“Yo pensaba que era un profesional de la salud que quería lo mejor para él…Lo trataron peor que a un perro. Antes que pase todo, ya sabían el final de mi papá”, sentenció Dalma. y concluyó: “Acá hay una negligencia médica enorme. Yo sé a qué me enfrento, necesitamos que la gente sepa”.