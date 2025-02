Dalma Maradona rompió en llanto a días del juicio por la muerte de su padre: “No puedo quedarme callada”

En la mañana del 25 de noviembre de 2020 se paralizaron los medios de comunicación por una gran noticia. Diego Armando Maradona, el reconocido futbolista y campeón del mundo en 1986, falleció a los 60 años a causa de una descompensación cardíaca.

Diego Maradona cumple 64 años

“Hace poco encontré la foto original (un día me pelee con mi papá y le dije a mi mamá que la tire a la mierda porque estaba enojada, al tiempo la empecé a buscar por mi casa y no la encontraba ,llame a Clau y me dijo TRANQUILA, OBVIO QUE NO LA TIRE,ESTÁ EN ALGÚN LUGAR DE TU CASA y apareció hace poco)Para mí esta foto nos describe muy bien! ¡Cada uno en su rol! ¡Nada que entender, nada que explicarle a nadie! Fuiste,sos y vas a ser siempre uno de los grandes amores de mi vida", aseveró una de sus hijas en honor a su padre.

Ahora bien, el próximo 11 de marzo comenzará el juicio contra siete de los ocho acusados por malapraxis en el cuidado de Maradona. Días previos al juicio, Dalma Maradona mostró cómo se sentía tanto ella como su familia en medio de este escándalo mediático.

La angustia de Dalma Maradona y el resto de su familia a días de las audiencias

La hija del “10″ reveló lo que estaba pasando su familia en su programa con Ángel de Brito en “Bondi Live”, cuando mostró algunos audios que probarían la negligencia médica durante la recuperación de Maradona. "Mi mamá está preocupada porque tiene miedo. Miedo de la mafia, de los que manejan todo, tienen plata y poder. Pero a mí no me importa", expresó la actriz.

Seguidamente, con la voz quebrada y algunas lágrimas de por medio, recalcó que pese a todo lo que podría suceder en el juicio, no se quedaría callada. “Yo sé a quiénes me enfrento, pero no puedo quedarme callada. Necesitamos que la gente sepa la verdad”, expresó.

“Podés estar rodeada de una multitud, pero hay gente que pone plata y vos desaparecés del mapa (...) Todo el tiempo mi mamá me dice ‘callate, no digas nada, me da miedo’. Pero yo no puedo. Se lo debo a él“, concluyó Dalma Maradona con emoción.