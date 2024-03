Dalma y Gianinna Maradona apuntaron contra Rocío Oliva y filtraron chats sobre la causa por la muerte de su padre

Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, desde ese entonces su familia, en especial sus hijas Dalma y Gianinna luchan para que se haga justicia por la muerte de su padre. En las últimas horas, comenzó la audiencia clave para los profesionales de la salud que atendieron al exfutbolista.

El polémico mensaje de Giannina Maradona para Rocío Oliva por la muerte de Diego Maradona

En ese contexto, Rocío Oliva, la última pareja de Diego Maradona se presentó en el programa A la Tarde para hablar de las audiencias en la investigación por la muerte. Frente a la presencia de la famosa y su opinión en el ciclo televisivo, Giannina salió al cruce con una picante historias en Instagram.

“Dime con quién andas y te diré quién eres”, dice la frase que compartió la hija de Claudia Villafañe en su perfil. En la misma foto agregó: “La tranquilidad de no haberte dejado entrar me sigue acompañando y me deja en paz”.

Se cree que el mensaje estaría dirigido a Rocío, ya que la familia de Diego Maradona no había dejado ingresar al velorio de “El Diez” a su expareja.

Dalma Maradona mostró algunos de los chats de la causa por la muerte de Diego Maradona

Por su parte, Dalma también se sumó al enojo de su hermana y dejó una serie de mensajes que apuntan contra el programa. “Ninguna persona que lo haya querido de verdad a mi papá estaría hablando boludeces en tele, justamente ahora, para desviar la atención de lo realmente importante. El juicio donde hay 8 personas imputadas por su muerte. Hablen de eso”, expresó la actriz.

“Ni Gianinna ni yo vamos a parar nunca. A mí me van a tener que matar para que me quede callada. Ustedes sigan operando en los medios con sus payasos pagos, que lo único que dejan a la vista es el miedo que tienen de que se descubra la organización y el desastre que hicieron”, agregó en su descargo.

“No lo digo yo, sino sus propios audios, que me revuelven el estómago. Mañana empieza el juicio, yo me voy a dormir muy tranquila, imagino que ustedes no”, apuntó contra los culpables.

A su vez compartió varios chats que tuvieron algunos de los acusados cuando atendían a Maradona. “Me voy a dormir creyendo que vas a tener la justicia que te mereces. Sé perfectamente que no estamos solas, hay un pueblo que pide y seguirá pidiendo justicia por vos. Me escribe gente de todo el mundo, gracias por tantos mensajes de amor. No vamos a aflojar, quédense tranquilos”, concluyó la actriz.