Dalma Maradona rompió el silencio y se metió en la polémica por las Elecciones en Venezuela: “Me tienen podrida”

Venezuela está pasando por un momento sumamente crítico. Luego que Nicolás Maduro fuera proclamado como presidente con un 51% de los votos, la entidad opositora del país y diferentes organismos internacionales han cuestionado la veracidad de esos resultados.

La líder de la oposición María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González encabezan una masiva marcha opositora en Caracas, Venezuela. (AP / Matías Delacroix)

“Tenemos el 80% de las actas en mano ¡Ganamos!”, expresó Edmundo González, el candidato presidencial opositor de la Plataforma Unitaria Democrática.

Ahora bien, tras la decisión expuesta por el Consejo Nacional Electoral en Venezuela el pasado 28 de julio, los venezolanos han salido a la calle en descontento con la situación. Asimismo, diferentes entidades internacionales han realzado su apoyo con los manifestantes.

Manifestantes protestan contra la certificación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el martes 30 de julio de 2024, dos días después de la elección presidencial. (AP Foto/Matías Delacroix) Foto: Matias Delacroix

Entre las artistas o mediáticos que algunos fanáticos han buscado su opinión es la de Dalma Maradona, la hija del “10″. Esto, debido a la relación de su padre con Hugo Chávez (expresidente de Venezuela) y Nicolás Maduro.

La postura de Dalma Maradona a las elecciones en Venezuela

El hecho ocurrió en Ángel Responde, el ciclo de streaming que conduce Ángel de Brito. En esa emisión, Dalma Maradona acompañó al conductor a entrevistar al periodista venezolano Rodolfo Soules sobre las elecciones del país caribeño.

Durante la conversación, la actriz no contó con mucha participación. Esto habría generado sumas críticas, dado que su padre tuvo una relación cercana de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Tras concluir la entrevista, Dalma no aguantó más y decidió romper el silencio sobre las elecciones de Venezuela. Ahí, sentenció que una cosa era la postura ideológica de su papá y otra era la de ella.

Dalma Maradona en Ángel Responde Foto: Clarín

“Uno puede ser el pensamiento de mi papá y otro puede ser el mío, que ni lo saben y ya me bardean al pedo. ¿Sabés mi opinión? ¿Sabes lo que pienso respecto a Venezuela? ¿Sabes lo que pienso de Maduro? Mi papá es mi papá y yo soy yo, eso estaría bueno que lo tuvieran claro”, lanzó la hija del “10″ de la Selección Argentina.

Seguidamente, agregó que no habló en la entrevista porque quería dejar escuchar al entrevistado y sentenció que no daría más explicaciones sobre su postura.

Dalma Maradona rompió el silencio y se metió en la polémica por las Elecciones en Venezuela: “Me tienen podrida” Foto: Clarín

“Estoy callada porque no tengo nada que decirle al invitado. Prefiero escuchar al invitado y no dar mi opinión de lo que yo pienso sobre Venezuela. Me parece más importante que el invitado desarrolle, no yo contar mi opinión (...) ,Me tienen podrida, déjense de jo*** (...) No quiero dar explicaciones, no tengo por qué. Ya está...”, cerró con suma molestia.