La fuerte reacción de Dalma a los dichos de Gonzalo Valenzuela contra Diego Maradona: “Quién es”

Diego Maradona es de los jugadores de futbol más respectados en Argentina. Sus habilidades con la pelota le permitió ganar el Mundial de México 1986 y otros campeonatos como el Metropolitano con Argentinos Juniors, la Copa del Rey, la Copa de la Liga de España y la Supercopa de España con el FC Barcelona.

El “10″ se consolidó como un ícono en el deporte. Es por ello que cuando el actor Gonzalo Valenzuela apuntó utilizó el ejemplo de “La Mano de Dios” (uno de los goles más icónicos de Maradona) para criticar a la cultura argentina, generó sumo revuelo en redes.

“Eso viene desde Maradona. Para mí el gran ejemplo, Maradona saltó, le metió un gol con la mano a los ingleses, que en el fútbol no se puede tocar con la mano la pelota, y le pusieron ‘La mano de Dios’, o sea, dejaron la trampa en un lugar divino. Y eso es un cáncer social“, aseguró el actor.

Una de las personas que reaccionó al análisis de Gonzalo Valenzuela fue Dalma Maradona, la primogénita del futbolista. Cuando fue consultada por el cronista del programa “Diario de Mariana”, respondió de forma tajante y directa.

"¿Por dónde empiezo? Pobre, la verdad me da pena. No tengo anda en contra de él, no lo conozco. No sé si es buena o mala onda, no me gustaría faltarle el respeto, pero me está costando mucho“, manifestó la mediática.

Desde este punto, Maradona determinó que el ejemplo utilizado por Gonzalo Valenzuela carecía del contexto histórico presente durante ese mundial. “Me parece que se pierde todo ese contexto del mundial ‘86, Argentina y las Islas Malvinas“, reflexionó.

Pese a esto, Dalma determinó que no atacaría al actor dada su conexión con el país vecino. “No quiero hablar mal de los chilenos porque realmente no tengo nada en contra. Viajé a Chile, la pasé espectacular y siempre me tratan bárbaro”, cerró la hija mayor de Maradona.

Los dichos de Gonzalo Valenzuela que generó ruido

El escándalo inició en la tarde del 5 de mayo, cuando Gonzalo recalcó el gol realizado por Maradona contra los ingleses en el Mundial de 1986 como parte del declive de la cultura argentina. “Está todo permitido en la Argentina (...) Yo digo: ¿Cómo le explico a mi hijo argentino que las reglas del juego hay que respetarlas? Si es que el ídolo máximo mete un gol con la mano y le ponen ‘la mano de Dios’“, expresó Valenzuela.