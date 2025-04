Gonzalo Valenzuela es un actor chileno que tiene gran reconocimiento en Argentina por su trabajo en novelas, cine y teatro. El también productor estuvo en pareja con Juana Viale con quien tuvo tres hijos: Alí, Silvestre y Ringo (quien falleció antes de nacer). En las últimas horas salió a la luz un video en una polémica situación.

Gonzalo Valenzuela denunció que lo drogaron y robaron

Si bien el video es de un hecho que vivió el actor chileno hace siete meses, se filtró el escandaloso momento en que Gonzalo Valenzuela se realiza el test de alcoholemia tras ser parado en un control de tránsito.

El video fue publicado por la cuenta Zona Latina del test que se hizo el actor hace siete. En las imágenes se ve al actor chileno conversando con los agentes de tránsito durante el control. Gonzalo fue multado en los Caribeños en la localidad de Lo Barnechea en Chile por pasar el límite establecido para conducir con alcohol en sangre.

En actor no se negó a hacer el test en ningún momento y se expresó a favor de que controlen los agentes de tránsito las calles. Al hacerse el test de alcoholemia, le resultado dio un 0,46 de alcohol en sangre por lo que el personal de tránsito le pide que deje el auto, y esto llevó a que el acto le suplique que no lo hagan, ya que vive a unas pocas cuadras.

De todas formas, Gonzalo Valenzuela no logró su objetivo y debió dejar el auto en el control policial por manejar más del límite de alcohol en sangre establecido.

“Pucha, maestro”; “¿Por qué me hace esto, maestro?“; ”Maestro, por favor”; “Te lo pido por el amor de Dios, por favor, no me haga pasar por esto. Te pido un poquito de empatía, por el amor de Dios”, se escucha decir al actor chileno en el video.

Tras la difusión del video a los siete meses, Gonzalo Valenzuela actuó con enojo hacia el medio que difundió: "Esto fue hace tiempo, ya fue noticia, ya hablé de esto y asumí mi error… ¿Estamos pobres de noticias?”.