Dalma Maradona reaccionó a las últimas denuncias contra Daniel Osvaldo: “Lo conozco”

Daniel Osvaldo fue un futbolista destacado a lo largo de su carrera. Boca Juniors, Banfield y A. S. Roma fueron algunos de los equipos en donde logró demostrar su rendimiento como delantero.

Las relajadas fotos que subió Daniel Osvaldo, luego de su pedido de ayuda.

Ahora bien, pese a jugar internacionalmente con la Selección Italiana e iniciar su carrera musical, su legado ha sido marcado por grandes polémicas a nivel personal. Una de las más polémicas se dio a conocer en las últimas horas, cuando fue denunciado ante la Justicia por agredir físicamente a Gianluca, su hijo de 18 años con Ana Oertlinger.

“El nene tiene 18 años, había salido la noche anterior y llegó, según Daniel Osvaldo, tarde (...) cuando el chico llega, ya estaba enojado y le habló mal todo el tiempo (...) Cuando terminó, Daniel, todo ofendido, subió al cuarto y el chico empezó a limpiar y ordenar todo lo del cumpleaños. Baja (Daniel) enojado y le empieza a decir ‘qué estaba haciendo, venís a mi cumpleaños a cualquier hora (...) vos que vivís con esa vaga de mier** (su mamá) y que te vas con Jimena Barón’” (...) Y de la nada, le empezó a caer a trompadas contra el sillón, le mordió en la oreja, le dio en las costillas, en los dedos", relató Yanina Latorre sobre las agresiones de Osvaldo contra uno de sus hijos.

Tras esta situación, Oertlinger denunció a Daniel Osvaldo por agresiones y consiguió una perimetral para su hijo. En espera de otras medidas, Dalma Maradona, su ahora cuñada, rompió el silencio en medio del escándalo.

La respuesta de Dalma Maradona a la denuncia contra Daniel Osvaldo

El hecho ocurrió durante el último programa de “Ángel Responde” por Bondi Live, que conduce con Dalma Maradona. Allí, el conductor no dudó en consultarle sobre la denuncia de Osvaldo que salpicaba a su familia. “Desde ayer me están taladrando con ‘pregúntale a Dalma, pregúntale a Dalma’ Yo la respuesta la se Dalma, pero te pregunto”, le consultó Ángel de Brito en vivo.

Al ser consultada, la actriz buscó alejarse de la polémica y limitarse a decir que no avalaba ningún tipo de violencia y que desconocía estos actos. “Yo no sabía nada (...) Y no voy a opinar de nada que no sepa. No avalo ninguna situación de violencia y adelante mio nunca pasó nada. Al nene yo lo conozco