La historia de la vida de la cantante mexicana Selena Quintanilla llegó oficialmente a la plataforma de Netflix. Luego de estar días en la parte de “Proximamente”, con la ansiedad insaciable del público, por fin se estrenó el día de la fecha. La cantante de tex-mex es toda una leyenda no solo por ser una gran exponente de la música latina a principios de los noventa, sino por todo el camino que atravesó para llegar a eso: una familia que vivió en la pobreza, un padre que la obligó a trabajar, abandonar los estudios a los 14 años y finalmente, convertirse en estrella pop no por un sueño sino por necesidad.

Su legado aún es recordado y esta serie no hará más que emocionar hasta las lágrimas no solo a sus fanáticos, si no a todo consumidor de Netflix que elija ver esta historia. México está colmado de expectativas al igual que toda Latinoamérica.

Selena Quintanilla

”Esta es la historia de Selena y la familia Quintanilla, desde el inicio de su sueño musical en la cochera de su casa hasta convertirse en la reina de la música tex-mex”, es la sinópsis oficial de la serie que atrapa a cualquier televidente. La historia abarca toda la vida de la artista, desde su infancia en los setenta hasta su trágica muerte en 1995.

Christian Serratos es la actriz que dará vida a Selena. Tiene 30 años y reconoció recientemente su lucha por conseguir el papel porque admira desde chica a la cantante de cumbia. En el tráiler se aprecia cómo la producción logró que sean dos gotas de agua.

La versión infantil del personaje será llevado por Madison Taylor Báez, una niña de 9 años con una voz dotada, digna de encarnar a la pequeña Selena con talento innato. El resto del elenco estará conformado por: Ricardo Chavira, Seidy Lopez, Gabriel Chavarria y Noemi Gonzalez.

Selena Quintanilla

Selena Quintanilla demostró que el triunfar en toda América (sobre todo en Estados Unidos) podía concretarse siendo una mexicana que ni siquiera sabe hablar español. Sin embargo, cabe destacar que ser una estrella pop nunca fue en teoría su ambición: fue una necesidad. Después de la crisis del petróleo, su familia perdió todo y cayó en la pobreza.

Un buen día, su padre la escuchó cantar y no hacía falta ser profesional para darse cuenta de que su hija tenía una voz descomunal. A los 14 años la sacó del colegio y la puso a cantar música tejana (el estilo favorito de los latinos en Estados Unidos). De pronto era abrumador la cantidad de bodas, bautismos y cumpleaños en los que tocaba. Sus hermanos también estaban dentro de su equipo y trabajaban sin parar bajo la autoridad de su padre. Según el era eso, o morirse de hambre.

Selena: estrella del tex-mex que se vuelve serie de Netflix

En 1995, su punto cúlmine de estrellato, fue asesinada por la presidenta de su club de fans. Fue una tragedia colectiva para la comunidad de Estados Unidos y el duelo por su muerte fue comparado con el impacto que tuvo la de John F. Kennedy. La figura de la cantante ha sido canonizada por el pueblo hispano, y la serie demostrará que es todavía más que una mártir de la música.