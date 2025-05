Mariana Nannis fue noticia en los últimos días debido a una acusación contundente y desgarradora contra su exmarido, Claudio Paul Caniggia. La mediática volvió a exigir que la Justicia actúe y reclamó la prisión preventiva del exfutbolista, a quien denunció por abuso sexual y violencia física.

“Mi causa está parada. No sé si compró a los jueces, pero está parada. ¿Qué pensarías si tu causa está parada hace dos años?”, lanzó Nannis en diálogo con Los profesionales de siempre (El Nueve), El pedido se enmarca en la causa que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº28, donde se investiga una denuncia por abuso sexual radicada en 2020.

Según detalló Nannis, uno de los episodios más violentos ocurrió en mayo de 2018, luego de una fiesta en el Hipódromo de Palermo. “Él me hizo un juicio de divorcio en Argentina, yo obviamente hice la denuncia por malos tratos en Argentina, porque me cag... a trompadas el tipo y me violó. ¿Dónde la voy a presentar si pasó acá?”, afirmó con crudeza.

Además, reveló un hecho que hasta ahora no se había hecho público: “Lo de la pérdida del bebé pasó en España, porque me empujó contra un auto y yo estaba embarazada de dos meses y medio”. La declaración generó conmoción y suma un nuevo capítulo al conflicto judicial y mediático que los enfrenta hace años.

La denuncia que recae sobre Caniggia incluye acusaciones de abuso sexual, amenazas y agresiones físicas. Según la presentación judicial, el exdelantero de la Selección intentó forzar a Nannis en una habitación del Hotel Faena, y al resistirse, la golpeó y la amenazó de muerte: “Te voy a matar, hija de puta”.

Durante una entrevista que le concedió a Lape club social informativo (América), la mediática también señaló todas las veces que cuidó del futbolista mientras estaba en pareja y lo ayudó con su carrera profesional.

Sin embargo, esta relación tuvo un terrible desenlace y ambos quedaron en los peores términos. “Si voy, capaz que Caniggia me manda a poner un tiro”, sostuvo Mariana Nannis sobre por qué no vuelve a la Argentina. “Yo no salía cuando estaba allá. Cuando yo fui a firmar el divorcio y eso, yo no salía. Fui a Comodoro Pi y me daba vuelta a cada rato a ver si me iban a poner un tiro en el medio de la frente”, sostuvo.