3 años después, Leticia Siciliani contó la verdad detrás de su salida de MasterChef: “Me juzgaban mucho”

Leticia Siciliani es una actriz argentina de 31 años y hermana de la actriz, Griselda. Comenzó su carrera en 2013 en “Mis amigos de siempre”, y más tarde, además de la televisión, incursionó en la actuación teatral y cinematográfica. Ella se destaca por tener una personalidad simple y sincera que simpatiza con la audiencia.

Leticia Siciliani y su éxito actoral.

Debido a su popularidad, Leticia Siciliani tuvo una leve participación en “El Bailando”, luego participó en la primera edición de MasterChef Celebrity de 2020-21, y en 2023, fue parte de “Sería Increíble”, el programa de streaming de Olga.

La popularidad de Leticia aumentó tras su paso por MasterChef Celebrity y la audiencia la había marcado como una de las participantes favoritas. De todas maneras, en instancias finales, la jugadora decidió abandonar inesperadamente y le dejo su lugar a Analia Franchín.

Leticia Siciliani durante su paso por MasterChef Celebrity

Teniendo en cuenta que entre ambas, el jurado había decidido eliminar a Analia, pero le dio la opción a Leti de continuar o no, debido a que ella solía manifestar su desgano en la competencia. “Si te quedas, te quedas con ganas, con emoción y con todo lo que te pedimos que tener”, le había manifestado el jurado a Leti.

Tres años más tarde, Leticia Siciliani contó la verdad de su salida de MasterChef Celebrity

En esta oportunidad, y a más de tres años de su abandono de MasterChef Celebrity, el cual sucedió en enero de 2021, Leticia Siciliani lo explicó en un video de TikTok. “Ese día fue a grabar como cualquier otro día, hacíamos jornadas de 8 horas”, y recordó que fue durante la pandemia, donde todavía había restricciones, y lo único que ella hacía era ir de su casa a MasterChef.

Leti Siciliani sobre su salida de MasterChef Celebrity

Debido a lo avanzada que estaba la competencia, debían grabar todos los días, comentó Leti. “Yo ya veía venir mi final porque no era una persona estudiosa, pero le ponía ganas a mi manera. Me juzgaban mucho porque decían que no le ponía onda, y yo trataba de ser lo más yo que podía”, explicó Leticia.

Siciliani explicó que todos los días ella iba pensando que iba a quedar eliminada, pero no sucedía porque siempre había alguien peor que ella. “Yo sentía que cocinaba muy mal, yo decía no puedo más que esto, no me merezco seguir avanzando en la competencia”, agregó.

El día que abandonó, Leti comentó que estaba cocinando con pocas ganas, ya que sus compañeros estaban haciendo cosas grandiosas y ella no, y cuando le agregaron el desafío extra de dos platos vegetarianos, Leticia tuvo menos ganas que antes. “Estaba en MasterChef y mi plato era el ejemplo de que yo no estaba para estar en el programa”, explicó y admitió que era horrible, y sintió que lo hizo apropósito para que no quedaran dudas de que ella debía abandonar el programa.

Cuando Leti pensó que ese era el día en que se iba, Analia, en vez de ocho platos, hizo siete. Por lo cual, no había cumplido la consigna y debía irse. Cuando anuncian rápidamente que Analia era la eliminada, ella sintió que algo más pasada y ahí es cuando le ofrecieron tomar la decisión de dejarle su lugar a Analia.