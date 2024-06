Nito Artaza confesó cómo lo afectó su separación con Cecilia Milone: “Bajé 12 kilos”

Nito Artaza, el reconocido capocómico argentino, abrió su corazón recientemente en el ciclo de streaming Ovejas Negras, donde compartió detalles íntimos sobre cómo vivió su separación de Cecilia Milone, tras dos décadas de relación y múltiples intentos por recomponer su vínculo.

En un momento clave, justo el día en que habrían celebrado otro aniversario de matrimonio, Nito reveló el impacto emocional que tuvo este proceso en su vida. “No la pasé nada bien en el duelo”, admitió. La separación fue un proceso doloroso para él, marcado por la pérdida de peso significativa: “Ahora bajé como 12 kilos que no sé si son por el duelo o porque no estoy comiendo bien”, confesó.

Nito Artaza en el programa de streaming Ovejas Negras. Foto: Gentileza

Aunque dejó claro que no habrá reconciliación con Milone, destacó que sigue existiendo un sentimiento de respeto, afecto y, desde su parte, amor. “No, porque ya hicimos de todo. Pero sí una relación de respeto, afecto y de mi parte amor”, afirmó Nito cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una segunda oportunidad.

Cecilia Milone y Nito Artaza. (Instagram Cecilia Milone)

El recuerdo de Nito Artaza sobre su relación con Cecilia Milone

Durante la entrevista, Artaza compartió recuerdos emotivos de su vida con Milone, destacando los momentos felices que vivieron juntos. “Viví años en el paraíso”, expresó con nostalgia, recordando la convivencia y las pequeñas cosas que ahora extraña. Además, reflexionó sobre la importancia de la terapia en las relaciones: “Cuando uno comienza una pareja está bueno hacer terapia antes, no al final”, aconsejó, basado en su propia experiencia tras múltiples separaciones.

Nito Artaza junto a Cecilia Milone. / Archivo

Nito también mencionó que sigue trabajando en sí mismo a través de la terapia, buscando entender y sanar aspectos de su pasado y presente. “Yo sigo haciendo terapia para ordenar y ver cosas del pasado y presente”, reveló, destacando la importancia de este proceso personal para su crecimiento y bienestar emocional.