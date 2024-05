Un cordobés mezcló fernet con otra bebida y la combinación se viralizó en redes: “Necesito que lo prueben”

Hace unos días, un tiktoker se viralizó por la inesperada combinación que hizo con Fernet Branca. La mezcla fue tan viral que llegó a manos de un influencer cordobés que decidió probarlo y compartir su reacción en redes sociales.

Se trata del locutor Dani Curtino quien decidió probar la inesperada mezcla de Fernet Branca y Aquarius sabor pera. La insólita preparación generó miles de repercusiones en redes sociales, pero, lejos de lo que pensaba la mayoría, el cordobés le dio su visto bueno.

Mezcló fernet con otra bebida y la combinación se viralizó en redes

“Un chico de Tiktok se hizo viral por mezclar fernet con Aquarius”, con esta frase comenzó el video Curtino mientras preparaba la bebida. Luego, decidió probarla y concluyó en una aprobación.

“No está mal. No puedo decir nada porque no está mal. Si no encontraste Coca, y te encontraste una Aquarius necesito que lo pruebes”, relató y aseguró que la mezcla le recordó a un tipo de vermut.