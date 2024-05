Netflix: Reapareció el creador de la serie de Bebé Reno ante las críticas de la serie

Netflix ha sido el espacio para las series más virales a nivel internacional. “13 reasons Why”, “El Juego del Calamar” y “Bebé Reno” son algunos de los éxitos que conformaron un legado en la plataforma.

Ahora bien, Bebé Reno ha logrado quedarse con el puesto 1 en el ranking de la plataforma desde hace 4 semanas en 92 países por su inusual enfoque ante un problema de acoso.

Sin embargo, pese al éxito que ha obtenido, la historia ha padecido algunas críticas tras la aparición a la luz pública de Fiona Harvey, su acosadora.

Cuál fue la postura de la verdadera “Martha” a la serie

La abogada de 58 años consideró a la serie como obscena y misógena. Esto, debido a que ha tomado mucho de su vida.

“No para nada (al ser consultada si había visto la serie) . He escuchado sobre el tema de la corte, la sentencia de prisión (...) No he visto nada de esto”, destacó la abogada en el programa del británico Piers Morgan, quien agregó: “Ha tomado mucho de mi vida, me parece que es obscena, me parece horrible, misógino”.

Seguidamente, Harvey expresó que Richard Gadd era un psicótico y que él le pidió tener encuentros íntimos en una opotunidad. Asimismo, negó haberle enviado más de 41.071 correos electrónicos.

La repsuesta de Richard Gadd a los dichos de la verdadera “Martha”

Tras los dichos de Fiona Harney, el comediante aprovechó de brindar su postura el mismo día. Ahí, expuso que contó su historia como le parecía y que no nombraría a las personas que formaron pase de ese caso real.

La aterradora historia real que inspiró Bebé Reno: la mini serie furor de Netflix

“Conté esta historia como quise contarla. Cómo me curó a mí y el recorrido que tomé depende realmente de mí. Creo que estamos en una sociedad oscura que presiona a las víctimas de abuso sexual para que resuelvan sus problemas (...) Obtuve una gran catarsis haciendo programas como Bebé reno. Me curé a partir de eso y nunca voy a nombrar a las personas en la vida real detrás del show”, aseguró Richard Godd, creador de Bebé Reno basado en su caso real.

Bebé reno, la serie que deslumbra en Netflix.

De qué se basa Bebé Reno

“Bebé Reno” se basó en el caso de Gadd durante sus primeros años en la comedia. Mientras trabajaba en un bar, decidió tener un lindo gesto con Martha, una mujer que se encontraba en el lugar.

Richard Gadd junto a su stalker en la serie "Bebé Reno". Foto: MSN

Sin embargo, pese a ser una acción de amabilidad, las cosas se tornaron más complejas, al punto de sufrir acoso por parte de Martha.