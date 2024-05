Netflix: La verdadera “Martha” de Bebé Reno rompió el silencio y dio su versión de los hechos

Bebé Reno es una de las series más populares de este 2024. Basado en un caso de la vida real, Richard Gadd dio vida a una versión diferente del biopic, logrando que la historia haya cosechado más de 78.600.000 horas vistas en Netflix.

La historia, relatada en un formato drama psicológico, presentó el caso de Dunny Dunn, un comediante que servía tragos en un bar ubicado en Londres. En medio de su viaje de fracasos en su profesión, decidió tener un gesto de amabilidad con “Martha” , quien generó una conexión instantánea con el joven.

La aterradora historia real que inspiró Bebé Reno: la mini serie furor de Netflix

Ese gesto daría pie a un conjunto de comportamientos conocidos como acoso. Desde este punto, la mujer le comenzó a mandar alrededor de 41.071 correos electrónicos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tuits, 46 mensajes de Facebook y 106 cartas manuscritas durante 2015 y 2017. Esto hizo que el comediante buscara la forma de escapar de esa situación.

Explicado esto, tras la popularidad de la serie, muchos se preguntaron sobre quién sería la persona que acosó al protagonista. Fue así como Fiona Harvey, la verdadera “Martha”, salió a la luz pública a comunicar su versión de los hechos.

Aunque en la serie de Netflix la protagonista recibe nueve meses de prisión, a la mujer en la vida real no se le dio ninguna pena que la prive de su libertad. Gentileza.

Cuál es la postura de la verdadera “Martha” de Bebé Reno sobre la serie

La abogada presentó su opinión en el programa del periodista británico Piers Morgan. Allí, reveló que no había visto la serie todavía pero que le resultaba sumamente obscena y misógina.

“No para nada (al ser consultada si había visto la serie) . He escuchado sobre el tema de la corte, la sentencia de prisión (...) No he visto nada de esto”, aseguró la abogada de 58 años, quien agregó: “Ha tomado mucho de mi vida, me parece que es obscena, me parece horrible, misógino”.

Ahora bien, Fiona Harvey sobre la historia hace cinco años, cuando en el canal BBC se destacó una nota sobre Richard Gadd y su especial de comedia. El mismo hablaba sobre el caso de un “stalker” denominado Bebé Reno.

“Hace cinco años en la BBC Breaking News, vi al señor Gadd haciendo su stand up por el Festival de Edinburgh y se llamaba Bebé Reno y eso es todo lo que sabía”, sentenció la abogada que fue la musa para la serie de Netflix.

Fiona Harvey durante su entrevista con Piers Morgan. Foto: Indie Ho

Finalmente, aseguró que sólo vio a Richard Gadd en dos o tres oportunidades. Asimismo, desmintió el primer encuentro que tuvieron en el bar (visualizado en el primer capítulo de la serie en Netflix). “No, no es correcto. No me ofreció una taza de té, nada es gratis. Estaba en un almuerzo con un vaso de limonada y tenía mucha hambre. El interrumpió una conversación que yo tenía”, relató la abogada.