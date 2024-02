En la previa del Superclásico, Coti Romero apuntó contra los hinchas de River y se comparó con Julián Álvarez

Coti Romero es una joven de 21 años, que saltó a la fama tras su participación en la edición de Gran Hermano 2022-23. Desde entonces, comenzó a ganar terreno en la televisión y en las redes sociales, y se convirtió en una de las personalidades del momento y se sumó a El Bailando.

En esta oportunidad, Coti, a través de la caja de preguntas de Instagram, le respondió a un seguidor sobre si iría al Estadio Monumental a presenciar el Superclásico. Ella escribió: “Acabo de conseguir para ir”, junto a emojis de caritas llorando y corazones.

Coti Romero y la foto que desató la polémica en X. Foto: Instagram

Frente a esto, se desató la polémica en X, debido a que muchos socios se quedaron sin entradas para presenciar el primer River vs. Boca del 2024. Un hincha escribió: “Vos que intentas sacar entradas para cualquier partido, vos que pagas todos los meses la cuota, vos que vivís por River, vos posiblemente no puedas sacar entrada y ella va a estar presente”.

Coti Romero en el Estadio Monumental. Foto: Twitter

El comunicado de Coti Romero frente a las críticas de los hinchas de River Plate

Frente a las múltiples críticas que recibió en las redes sociales, Coti Romero decidió realizar un comunicado en Instagram y dijo: “Tengo 21 años siendo hincha de River, pero hasta hace dos años vivía en Caá Catí. Por lo tanto, viví 19 años en un pueblito a 1000 km. del Monumental. Mi papá, hincha enfermo de River Plate, lleva 54 años viviendo a 1000 km. del Monumental y solo visitó dos veces la cancha”.

El comunicado de Coti Romero frente a las críticas de los hinchas de River Plate Foto: Twitter

Luego comentó que siempre quiso asistir con toda su familia a un partido de River, pero debido a la dificultad nunca pudieron hasta que consiguió las entradas en un partido pasado. Ahora en la espera del Superclásico escribió: “Es un sueño cumplido para mi saber que voy a vivir mi primer Superclásico. A mí también me costó, nadie me regala nada. No le robé el lugar a nadie”.

Coti Romero en el Estadio Monumental. Foto: Instagram

“Estoy segura de que los que critican ni siquiera tenían la intención de ir a la cancha. Qué triste es ver como esas páginas de amor por River usan esto para atacar, cuando no saben el trasfondo de nada y cuando deberíamos estar todos unidos por el amor al club. No voy a dejar que nada me saque la ilusión. Yo soy hincha de River desde que nací, ir a la cancha no pide requisitos”, comunicó Coti.

El comunicado completo de Coti Romero frente a los hinchas de River Plate y su comparación con Julián Álvarez. Foto: Instagram

Finalmente, se refirió a la foto de ella con la camiseta de Boca, y explicó: “Lamentablemente, fue una apuesta, que en todo caso no me cambia en lo absoluto, hasta Julián Álvarez tiene una foto con la de los bosteros. No es un delito”.