Damián de Gran Hermano reveló cómo fue su estrategia en la casa: “No me daba miedo nada”

Gran Hermano pasó por una gala de eliminación diferente. Al ser votación positiva, Damián fue eliminado de la casa tras contar con sólo un 8% de los votos.

Tras la decisión del público, uno de los integrantes nuevos de la casa debió partir y dialogar con los analistas de Gran Hermano. De esa forma, logró destacar cómo vivió sus momentos en el reality más visto en Argentina.

Cómo fue la estrategia de Damián en Gran Hermano

En principio, los analistas destacaron que había empezado bien al entrar a la casa. Sin embargo, sentenciaron que el hermanito se confió y rompió la estrategia.

“Arrancaste re bien, tenías ida y vuelta con la gente. Pero te desinflaste en el camino, te sentiste tan cómodo que rompiste la estrategia”, determinó Eliana Guercio.

Tras la reflexión de la esposa de Sergio Romero, el exparticipante estuvo de acuerdo y explicó que al entrar a la casa no sabía donde encontrarse. Desde este punto, manifestó que comenzó a sentirse presionado respecto a la repercusión que podían generar sus palabras.

“Es cierto. Pasa que uno estando allá dentro no se da cuenta en qué lugar esta parado exactamente. Causa repercución lo que estás haciendo”, destacó el joven oriundo de la villa Carlos Gardel.

Damián quedó eliminado de Gran Hermano Foto: Telefé

Seguidamente, Sol sentenció que el problema de Damián fue su estrategia. Esto, dado que el nunca quiso estar en ningún grupo durante la casa.

“Vos en una conversación que tienes con Cata le decis no soy furiosos,no soy vizcacha. Entonces me parece que el no pertenecer a ningún grupo te termina exponiendo más , porque no terminas pertenenciendo a nada”, recalcó Sol.

Ante los comentarios de la analista, Poggio salió al rescate y determinó que no era malo estar solo en la casa. Sin embargo, le consultó a Damián sobre por qué no se arriesgó más. Ahí, el hermanito fue tajante.

“No me daba miedo nada. Traté de hacer la fulminante una vez pero llegué tarde. Después cuando tuve la oportunidad de hacerla sentía que no era la semana”, respondió el último eliminado de Gran Hermano.

Damián fue el primero en salir de placa en Gran Hermano Foto: Telefé

Finalmente, el hermanito reconoció que debió enfocarse más en el juego y no confiarse.