Andrea, la hermana mayor de Furia de Gran Hermano 2024, rompió el silencio y habló sobre su dinámica familiar: “El problema es...”

Furia es una de los participantes más destacados de Gran Hermano 2024. Su personalidad peculiar, estrategias y disputas la han consolido como una de las candidatas a ganar la competencia.

Sin embargo, pese a su popularidad, la hermanita ha pasado por sumas polémicas tanto dentro como afuera de la casa. Este último factor se evidenció en la primera entrevista de Andrea, su hermana mayor, a los medios de comunicación. Ahí, habló sin censura sobre su dinámica familiar.

Qué reveló la hermana desconocida de Furia

La entrevista fue realizada por Intrusos, el programa conducido por Flor de la V. Ahí, la mujer reveló que se había enterado de muchas cosas de su familia por televisión. Entre ellas, la enfermedad de Juliana y la hija de Coy.

“Tremendo (respecto a la enfermedad de Furia) Me enteré por televisión. Muchas cosas me entero por telelevisión. Coy, por ejemplo, me enteré por televisión lo de la sobrina, que fue fortísimo para mi. La gente sabe el nombre de alguien de mi familia y no conozco a esa nena”, recalcó Andrea sobre cómo se sentía respecto a enterarse sobre temas familiares por televisión.

Ahora bien, cuando la conductora le consultó a que se debía esta situación, la hermana mayor de Furia no dudó en culpar a Coy, una de las hermanas más cercanas de la participante de Gran Hermano 2024. Desde este punto, aseveró que debido a ella no logró entrar al estudio del reality.

La hermana de Furia envió un mensaje sentido en X

“El problema es Coy. Ella no me dejó entrar al canal. Saqué una entrevista como corresponde. Hablé con Coy. Lee mis mensajes y me deja en visto”, sentenció la hermana mayor de Juliana.

Seguidamente, Andrea confesó por qué tendría una disputa con Coy. La misma se debió a los territorios de un conjunto de casas que les dejó sus padres a cada hermano.

“Por la casa. Coy quiere más metros cuadrados. Todos tienen una casa. Yo tengo una casa que alquilo, Coy tiene una casa que alquila, Furia tiene tres casa que alquila. Solo que Coy en especial discute mucho sobre los metros. Hay también más cosas”, explicó la hermana de Juliana.

Finalmente, respecto a su relación con Furia, Andrea aseveró que al ser la mayor no estuvo mucho tiempo con su hermana. Sin embargo, entabló que hicieron muchas cosas juntas.

“Yo estaba en mi casa. Era como, estaba mucho en la facultad, iba y venía. Pero hacíamos un montón de cosas con Julia”, recalcó la hermana mayor de Furia.