¿Está celosa? Furia atacó a Florencia y se vivió otra tensa pelea en la casa de Gran Hermano 2024

Furia es una de las 10 participantes que aún continúa en la casa de Gran Hermano 2024, ella se caracteriza por un look distintivo, la cabeza rapada y pintada de rosa, y tatuajes por todo su cuerpo, y además, por una personalidad frontal y con una voz alta para dirigirse a sus compañeros.

El jueves 9 de mayo, previo a la decisión de la líder, Zoe, la casa recibió dos sorpresas. En primer lugar, recibieron videos de mensajes de familiares, y en segundo lugar, revivieron alguno de los castings que hicieron para ingresar a Gran Hermano 2024.

Luego de la gala y de los regalos que recibieron a través de videos, la casa se descontroló, Furia y Florencia tuvieron un cruce, que provocó llanto y tristeza. Zoe tomó la decisión: bajó a Flor de placa y subió a Virginia.

Florencia Regidor, la participante de Gran Hermano 2024, discutió con Furia Foto: captura

“Ya te dije que no me la agarre con vos, no le hagas creer eso a la gente”, le dijo Furia, y Florencia respondió: “Solo te pregunté algo”. “Si hiciste un casting de mierda que te molestó, jode**, no es mi culpa. Me di cuenta de que estás media alterada, ¿te molesta mi fama? Lo siento, ¿querés cámara? Ahí la tenés”, le dijo Furia a Florencia sin dejarla a hablar.

“Quédate tranquila que ya te sacaron de placa”, agregó Furia, y Virginia le aconsejó a Flor que no le haga caso.

Luego, Florencia rompió en llanto y le contó a Mauro: “Se la agarró conmigo, no le hice nada nunca. ¿Por qué me habla así?”, y le explicó que Furia la acusó de que la imita solo porque sacó la bolsa de basura del baño y es algo que solo Furia suele hacer. Flor contó que ella decidió hacerlo porque la bolsa estaba llena.

La determinante opinión de Darío sobre Furia de Gran Hermano 2024

“Me trató como el or**”, agregó Florencia, y Darío decidió aconsejarla: “Entendés que ella jugó siempre de esa manera y no es algo personal. Ese es su estilo de jugar, no te subas al tren. Cuando te diga algo, clávale una sonrisa y seguí tu camino. No juegues en su terreno, es lo peor que te puede pasar”.

Además, Darío le comentó que cuando él habla con Furia, piensa una cosa y le responde otra cosa, para que ella no lo ataque.