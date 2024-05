Juana Viale reveló cómo está su hijo Silvestre tras ser diagnosticado con una enfermedad

Juana Viale es una actriz argentina y nieta de la conductora estrella Mirtha Legrand. Actualmente se encuentra a cargo del programa “Almorzando con Juana”, del cual se ausentó un mes por un viaje que tenía planeado por el océano junto a su novio Yago Lange.

La famosa actriz estuvo muchos años en pareja con el actor chileno Gonzalo Valenzuela con quien tuvo tres hijos: Silvestre, Alí y Ringo, quien falleció durante el parto. A pesar de que se separaron hace varios años, ambos tienen una buena relación por sus hijos.

El hijo mayor de los actores tiene epilepsia

Fue el actor chileno quien reveló en su perfil de Instagram hace unos meses que su hijo mayor tiene epilepsia, la cual le diagnosticaron a los 12 años. “Fue súper fuerte. Yo estaba acá, en mi casa, y mis hijos me pidieron dormir en mi cama. Cuando me fui a acostar, desperté con unos golpes y no entendía qué estaba pasando. Silvestre estaba en un estado irreconocible. Se me paralizó el cuerpo, lo agarré en brazos para que su hermano no despertara”, contó Gonzalo Valenzuela en su momento.

El hijo mayor de los actores tiene epilepsia Foto: Instagram

Sin embargo, el actor reveló que cuando se entiende la enfermedad y se sabe las herramientas para manejarla, te cambia la vida y podés ayudarla a llevarla en el día a día.

Juana Viale habló de la salud de su hijo en su programa “Almorzando con Juana”

Juana tuvo de invitados a Benjamín Vicuña y a Adrián Suar en su programa, fue allí que reveló cómo se encuentra su hijo, a pesar de que no le gusta mencionarlos en público y resguarda la intimidad de sus herederos.

“Nadie me había advertido que era tan difícil”, comentó Benjamín sobre la crianza de adolescentes en especial su hijo Bautista que tiene 16 años, al igual que el hijo de la conductora. “Sí, ese es un capítulo...”, interrumpió Juana.

Frente a esto, el actor chileno aprovechó para preguntarle por su hijo, quien vive en Chile con su papá: “¿Cómo está tu Silvestre?”. “Bien, bien... Lo amo”, le respondió Juana.

La conductora se mostró incómoda por hablar de su hijo, pero a la charla se sumó Adrián Suar, quien preguntó: “¿Ese es Viale, no?”. “Ese es salvaje, es muy salvaje... pero bueno”, cerró la Juana para dar fin a la charla dejando en claro que no quería hablar del tema, pero resaltó que su hijo se encuentra bien.