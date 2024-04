Gonzalo Valenzuela recordó la trágica muerte de Ringo, su hijo con Juana Viale: “Fue negligencia”

En una entrevista para Chile, Gonzalo Valenzuela habló por primera vez sobre la trágica muerte de Ringo, el tercer hijo que tuvo con Juana Viale en 2011, y falleció antes de nacer. El actor chileno explicó cómo fue que se desencadenó el trágico final durante el parto.

En diálogo con De tú a tú, un programa de entrevistas chileno, Gonzalo Valenzuela reconoció que el bebé que esperaba con Juana Viale no logró sobrevivir porque llegaron “10 minutos tarde” al hospital.

Así está hoy Silvestre, el hijo de Juana Viale, Gonzalo Valenzuela

Sobre la muerte de su hijo Ringo, Valenzuela explicó: “Murió en el parto. Nosotros vivíamos en Del Viso, como a 40 minutos de Buenos Aires y nos vinimos... fue una negligencia médica absolutamente”.

Gonzalo junto a sus dos hijos fruto de su relación con Juana. Foto: Gentileza

Con emoción, el actor chileno rememoró ese día de tragedia: “Yo la veía a Juana que estaba metida en la tina con contracciones muy seguidas y la partera me decía que no fuéramos a la clínica, que podíamos ir mañana, que tranquilos. Me mandó a comprar unos remedios, fui a comprarlos, Juana los tomó pero seguía con contracciones”.

El relato de Gonzalo Valenzuela sobre la muerte de Ringo, su tercer hijo con Juana Viale

“Y dije ‘no más’ y nos subimos al auto así como estábamos y nos vinimos a Buenos Aires... y llegamos tarde. Diez minutos tarde. Con tanta contracción el bebé se había hecho caca adentro y eso... Fue terrible”, expuso Gonzalo Valenzuela.

Sobre cómo siguió después de la tragedia, el actor contó: “Fue durísimo, pero lo primero que hice, en mi lugar, fue ocuparme de Juana, que no tenía esa relación con la muerte. Entonces lo primero para mí era ella. Y eso es el duelo, el dejar que te duela, y eso cuesta mucho”.

Juana Viale y Gonzalo Valenzuela tienen dos hijos: Silvestre y Ali. Sobre Ámbar de Benedictis, la primogénita de Viale, Valenzuela contó: “A Ambar la crié como una hija, pero siempre desde el lugar de no ser el papá, pero con el amor que corresponde”.