¡Insólito! Mariano Martínez, vocalista de Attaque 77, reveló que su ex no le permitió ver a sus hijos por siete años

Maríano Martínez ha patentado un legado en el punk rock argentino. Tras fundar “Attaque 77″ a los 16 años, la banda se ha consolido como pilares en el género, con canciones exitosas como “Hacelo por mí”, “Western” y “Beatles”.

Ahora bien, pese a sus consagraciones, el cantante ha pasado por algunas complicaciones. Entre ellas se encuentran su trayectoria con la ansiedady los escándalos de su vida personal. Esto último fue tocado en una entrevista para la FM del Sol de Uruguay, donde reveló que no pudo ver a sus hijos durante siete años.

Los detalles del complejo panorama de Maríano Martínez con sus hijos

De acuerdo con el líder de Attaque 77, estuvo siete años sin saber dónde se encontraban sus hijos y que fue muy duro. Asimismo, recalcó que ellos lograban contactarse con él sin que la madre supiera.

“Lo que me pasó a mí fue que se llevaron a mis hijos lejos. Estuve mucho tiempo sin verlos y es lo peor que puede pasar (...) no sabía donde estaban y hablaban conmigo sin que la madre supiera”, sentenció el cantante sobre cómo fue la dinámica con sus hijos mientras estaban separados.

Seguidamente, recalcó el papel que tuvo la música ante ese momento tan complejo. En este sentido, aseveró que se aferró a su trabajo y al sentimiento de extrañar a Ramiro y Rocío, sus hijos.

“De alguna manera me aferré a eso (la música) y a acostumbrarme a extrañarlos, a no saber si estan bien. Tuve que acostumbrarme a eso, que es antinatural y a laburar desde ahí”, expresó Martínez sobre cómo la música lo salvó de la separación de Ramiro y Rocío.

Uno de momentos más complejos de la entrevista fue la anécdota que contó sobre su hija. Durante ese tiempo separados, Rocío le preguntaba a su padre cuándo la podía buscar del colegio. Fue ahí como, con mucho dolor, le aconsejó a su pequeña que aprendiera de esa experiencia.

Attaque 77: “Escribir una canción es una forma de hacer visible un problema”

“Rocío en un momento me pedía ‘por favor, venime a buscar’ y me contaba cosas, de su colegio. Y mi respuesta era ‘estás viviendo una experiencia que un chico no vive’. Trataba de transmitirle eso, que se centre en el aprendizaje de la experiencia. Lo que me quedaba era intentar transmitir eso y hoy lo sostengo”, detalló el cantante con tristeza.

Cómo es la nueva dinámica familiar entre Mariano Martínez y sus hijos

Actualmente, Rocío vive en Montreal (Canadá) y pasa las vacaciones de verano con Mariano Martínez en Uruguay. Entretanto, Ramiro está más tiempo con su padre tras tocar para Attaque 77.