Ivana Icardi: “Las mujeres somos las peores enemigas de otras mujeres”

Días después de su cumpleaños, Ivana Icardi compartió una reflexión extensa sobre la autocrítica del cuerpo y la exigencia que generan las redes sociales. “Las mujeres somos las peores enemigas de otras mujeres”, afirmó este lunes a la hora de publicar una serie de fotos en ropa interior.

La hermana de Mauro Icardi explicó que su mirada sobre la importancia de las apariencias cambió a partir del nacimiento de su hija Giorgia (1). En este sentido, opinó: “El tema físico afecta a todos, pero a nosotras mucho más”.

La modelo de 28 años dejó de lado los filtros. Foto: @ivannaicardi

“Desde que fui mamá, me di cuenta cuánto ‘peso’ cargamos las mujeres a nivel hormonal”, afirmó la influencer nacida en Rosario. En esa línea, añadió que el “mundo fake de Instagram no ayuda”. Luego, aclaró: “Nos queremos ver mejor, sin pretensión de hacerle daño a nadie”.

Icardi advirtió que el malestar de muchas mujeres se genera “simplemente por la comparación constante con otras personas” en base a lo que se publica en redes sociales. “¿Por qué machacamos tanto a nuestro cuerpo? ¿Por qué somos tan críticos con él?”, se quejó.

La hermana de Mauro Icardi publicó fotos sin editar en Instagram. Foto: @ivannaicardi

A la hora de señalar los efectos que tiene esa relación con las pantallas, la modelo de 28 años manifestó: “Un día te miras al espejo y no te gusta lo que ves”. Más adelante, enfatizó que “no hay nadie perfecto” y les propuso a sus seguidores que sean “conscientes y pacientes” para buscar el equilibrio.

Ivana Icardi contra el “monstruo idiota” que perjudica a las mujeres

“Simplemente tenemos que aceptarnos y, si está en nuestra mano, mejorar”, afirmó Ivana Icardi sobre la fórmula para no sentirse mal con su cuerpo. En este sentido, agregó: “Amigas, muchas veces luchamos contra un monstruo idiota que es nuestra cabeza diciendo tonterías”.

La influencer admitió que no siempre está motivada para cuidar su alimentación y hacer ejercicio. “Cuando no (lo hago), intento no machacarme y disfrutar. A veces estoy en mejor forma y otras, no tanto”, explicó.

Icardi publicó una foto en detalle de su cuerpo y evitó los filtros. Foto: @ivannaicardi

La joven de 28 años planteó que las mujeres son “mucho más que el físico”, pero admitió que la mirada sobre el cuerpo es determinante. Al respecto, indicó: “Pareciera que vivimos para no ser criticadas por otras en vez de gustarnos o sentirnos más atractivas para esa persona que nos gusta”.

“Sé que el rollito de la espalda no se me va a ir si en vez de comerme un plato, repito tres veces”, señaló Ivana Icardi. De la misma forma, planteó como ejemplo que le puede salir “algún grano” si come dulces todos los días. Así, concluyó: “Tomo la decisión de hacerlo o no y asumo la consecuencia. No es más que eso. Suena fácil y es que lo es. Lo difícil es encontrar el equilibrio, pero se puede”.