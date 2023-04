¿Se casa?: Ivana Icardi se vistió de novia y sorprendió a sus seguidores en Instagram

Mientras Mauro Icardi se divierte subiendo sugestivas fotos con su esposa Wanda Nara, su hermana Ivana Icardi, radicada en España hace varios años, deslumbra con sus producciones de modelaje y, esta vez, dejó sin aire a sus fans al posar con un impactante vestido de novia.

La rubia oriunda de Rosario subió un collage de fotos de lo que fue su semana, en la que participó de una sesión fotográfica de vestidos de novia para una reconocida marca europea.

Con un impactante atuendo de casamiento escotado en la espalda y calzado perfectamente al cuerpo, que acompañó con cabello recogido y unas sencillas flores, Ivana enamoró a sus seguidores de la red social y le dio su toque personal a la sesión de fotos con motivo de la “Bridal Fashion Week” que se vive actualmente en Barcelona.

En otra de las imágenes, la hermana de Mauro Icardi demostró que el blanco le sienta muy bien, al posar en un ascensor en la previa del trabajo fotográfico con un sencillo traje en “total white”, con unos destacables zapatos de punta y cabello suelto liso.

La modelo lució un outfit en blanco Foto: @ivannaicardi

¿Hace cuántos años no se hablan Mauro e Ivana Icardi?

El pasado 19 de febrero, Mauro cumplió 30 años y su hermana Ivana le dedicó un tierno posteo en las redes sociales, acompañado de una foto de ambos en la infancia. Pero el jugador del Galatasaray de Turquía ignoró el mensaje de su familiar, sin siquiera reaccionar ni compartirlo en sus redes, como sí lo hizo con otros mensajes provenientes de otras personas. Ante esto, varios seguidores consultaron a Ivana sus impresiones sobre el accionar de su hermano.

Lejos de ofenderse, la modelo contestó: “No lo hago para que lo repostee, si ni siquiera hablamos, le hice la dedicatoria porque me salió del corazón felicitarlo. Llevo años sin hacerlo, pero es sin esperar nada a cambio de su parte”, afirmó.

Y agregó: “Realmente, no espero nada a cambio de mi hermano porque llevamos 5 años sin hablarnos (y si no ha respondido el WhatsApp menos lo hará por Instagram) y lo de felicitarlo me salió esta vez, como otros años no sentí hacerlo. Caso, hagan lo que sientan de corazón, sin esperar a cambio, porque eso lleva a la frustración”.