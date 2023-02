Mauro Icardi cumplió años e Ivana Icardi lo saludó con una foto de su infancia

Mientras combate las críticas online y se dedica a explorar nuevas actividades, Ivana Icardi hizo un paréntesis muy especial por el cumpleaños de Mauro Icardi. El futbolista sopló las velitas en familia y ella le mandó un saludo con una foto de la infancia, a pesar de que llevan años distanciados.

“Que seas siempre feliz”, le deseó la influencer al exdelantero del Inter de Milán y París Saint-Germain (PSG). A través de su cuenta oficial de Instagram publicó una imagen de cuando ambos eran niños y celebraron junto a su mamá Analía Rivero.

La modelo rescató una vieja instantánea para saludar al jugador. Foto: @ivannaicardi

A fines del año pasado, Ivana Icardi ratificó que no tiene relación con Mauro desde que se pelearon con Wanda Nara. Sin embargo, enfatizó que el rosarino “siempre va a tener las puertas abiertas” cuando necesite apoyo o quiera retomar el vínculo.

El futbolista de Galatasaray cumplió 30 años y armó un festejo familiar reducido en Estambul. Acompañado por sus hijas Francesca (8) e Isabella (6), a la medianoche turca arrancó la celebración con una mesa dulce abundante.

Ni el perro del rosarino se quedó afuera de la fiesta de cumpleaños. Foto: @mauroicardi

Al margen de lo que ocurrió en la capital europea, Ivana Icardi dejó en claro que mantiene la predisposición para reconectarse con Mauro. Sin embargo, el gesto de la publicación en la historias de Instagram no tuvo respuesta pública del jugador en las horas siguientes.

Ivana Icardi empezó un taller de canto y reaccionó ante las críticas

Antes del cumpleaños de su hermano, Ivana Icardi anunció que empezó un taller de canto y se mostró muy entusiasmada con la idea. “Estoy trabajando muchísimo en mi voz en todos los aspectos, incluso el emocional”, explicó.

La influencer nacida en Rosario descubrió que “estaba súper bloqueada y ni lo sabía”. Luego de la experiencia, comentó: “Estoy como una niña pequeña, disfrutando de todo lo que estoy aprendiendo y tengo una fe muy grande en que algún día voy a poder expresarlo al mundo”.

“Ya en 2023 no me callo ni una”, advirtió la modelo de 27 años por otra parte. De esta forma respondió a las críticas por el “poco contenido” en sus redes sociales. Al respecto, reflexionó: “Se pone una presión sobre una persona que tiene que estar todo el tiempo dándole a la gente porque si no, desaparece”.