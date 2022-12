Ivana Icardi habló del vínculo con su hermano Mauro y contó por qué equipo hincha en este Mundial

La modelo e influencer Ivana Icardi aprovechó sus redes sociales para interactuar con sus seguidores y contestar preguntas íntimas sobre su vida y su relación con su hermano Mauro Icardi, con quien mantiene distancia debido a tensiones con su cuñada Wanda Nara.

Lejos de los medios y los escándalos de las cámaras, la joven radicada en España utiliza sus redes sociales para compartir momentos en familia o mostrar su veta saludable, con ejercicios, gimnasios y comidas balanceadas. Sin embargo, esta vez se dio un espacio para responder preguntas de sus fans.

Entre las muchas inquietudes, surgió una acerca de si sigue teniendo relación con su hermano, el futbolista Mauro Icardi, a lo que ella contestó muy rotundamente: “No, no tenemos relación”.

Ivana Icardi contestó preguntas de sus seguidores en Instagram. Foto: @ivannaicardi

No obstante, la influencer dejó en claro que Mauro “siempre va a tener las puertas abiertas como cualquiera de mi familia que necesite apoyo, independientemente de los problemas que podamos tener y yo me he encargado de que lo tenga claro”. De esta manera, la rubia despejó dudas acerca de un posible acercamiento con el esposo de la mediática Wanda Nara, con la que Ivana lleva una relación muy complicada.

Ivana Icardi contó por qué equipo hincha en este Mundial de Fútbol 2022

Aprovechando el espíritu futbolero del Mundial, uno de los seguidores aprovechó para preguntarle si le gusta el fútbol, y más aún, si sigue al equipo albiceleste en sus partidos, teniendo en cuenta que no vive en su país de origen.

La rosarina, que hace muchos años está radicada en España, no dudó en contestar: “Me encanta el fútbol”, pero a la vez expresó que no es de esas personas que saben todo sobre el deporte. Además, aclaró con entusiasmo que está siguiendo a la Selección Argentina en esta nueva edición de la Copa Mundial.

Ivana Icardi contestó preguntas de sus seguidores en Instagram. Foto: @ivannaicardi

De esta manera, la hermana del futbolista demostró que la pasión por el fútbol corre en la sangre Icardi, pero ni siquiera el deporte es capaz de reunirlos luego de los conflictos surgidos con Wanda y menos aún luego de la reconciliación de la mediática con el jugador. Ivana, no obstante, se mantiene al margen de emitir comentarios.