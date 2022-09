“Mi padre nos hizo vivir un infierno”: la dura declaración de Ivana Icardi sobre su infancia

Este jueves Ivana Icardi habló sobre un tema personal y muy delicado para ella. La hermana del jugador del equipo Galatasaray Spor Kulübü no pudo contener las lágrimas al referirse a la mala relación que tiene con su padre.

En un video para su canal de Mtmad, Dulce Ivana, la argentina aseguró que tenía la necesidad de “sincerarse” sobre la relación con su padre y cómo repercutió en la que tiene con sus hermanos.

“Hoy tengo un tema bastante delicado para mi, me emocioné un poco. Todavía estoy un poco nerviosa, seguramente me emocionaré de nuevo, pero son cosas que pasan”, dijo la influencer.

Luego, agregó que esto “va a hacer entender también un poco la forma que tengo de ser. Voy a empezar un capítulo que está relacionado con mi familia, voy a hablar de mi relación con mi padre”, precisó Ivana.

¿Qué dijo Ivana Icardi sobre la relación con su padre?

La influencer considera que a cualquier persona que tenga una relación complicada con su padre no le resulta fácil hablar del tema. “Desahogarse es mejor que guardarlo todo dentro, porque al final tenerlo todo para uno mismo lo único que crea es sufrimiento, peso y carga”, declaró la joven.

Ivana dijo que no tiene una buena relación con su papá desde el día que nació. Aunque nunca le preguntó a su mamá y no fue detalladamente al inicio de su relación con él, hoy en día puede decir que su papá sufrió mucho, pero “no lo voy a justificar porque la verdad se portó bastante mal”, expresó ella.

Después de muchos años, “puedo entender esa manera de actuar que tenía, de hacernos daño, porque nos hacía mucho daño y eso obviamente repercute en el tiempo y hoy en día ha hecho un poco que estemos todos como estamos y es separados”, precisó la hermana de Mauro Icardi.

La argentina dijo que su mamá y papá como las figuras más importantes “se tambaleaban”, ya que ellos no tenían “una familia sólida”. Por eso, “la consecuencia es que hoy en día cada uno esté por su lado y no sepamos el uno del otro”, proclamó angustiada.

Ivana Icardi hizo un video para contar la mala relación que tuvo con su padre durante toda su vida. Foto: Dulce Ivana

Además, “creo que al final mi padre no era consciente y ni hoy en día es consciente de las cosas que tendría que haber trabajado antes de formar una familia”, sostuvo Icardi. Luego detalló que desde muy chica tenía cierto distanciamiento con su progenitor. Incluso, un día llegó a compararlo con el padre de sus amigas. “Le dije palabras bastantes hirientes, pero la verdad que en ese momento era lo que me hacía sentir, que es muy feo la verdad y nunca he tenido la ocasión de pedirle perdón”, atestiguó. Pero, “el tampoco nunca me ha pedido perdón por nada”.

Aunque Ivana fue bastante “cruel” a lo largo de su vida con su padre, desde el simple hecho de llevarle la contra o no querer pasar tiempo con él, hoy se arrepiente un montón porque a pesar de todo “ninguno de nuestros padres se merece rechazo ni dureza”, explicó.

La realidad es que esas actitudes eran porque “no sabía cómo demostrarle que no estaba conforme ni con su rol de padre, ni con su rol de marido”, dijo la joven. Además, en su casa cada día las situaciones que vivían eran una tortura. “Mis hermanos y yo éramos partícipes de todo eso, y creo que hoy en día todas esas situaciones que tuve que vivir de pequeña hacen que tenga la personalidad que tengo”, promulgó.

Mi padre nos ha hecho vivir un infierno", la declaración de Ivana Icardi. Foto: Dulce Ivana

Muchas veces, Ivana tuvo que ver que sus padres se trataban mal. “Esa situación que viví en mi casa me afecta o me ha afectado en mi forma de relacionarme con los demás” y “ojalá hubiera tenido unos padres que no pelearan que por lo menos, si no se respetaban ellos, al menos que nos respetaran a nosotros”, considera.

Icardi contó que su familia vivió muchas cosas malas, pero que sus hermanos y ella fueron los que tuvieron que pasar la peor situación: la separación de sus padres. “Realmente mi padre nos hizo vivir un infierno porque nos quedamos en la que era nuestra casa con él, y nos hizo vivir un infierno”, afirmó Ivana.

Por todo lo que tuvo que pasar en su infancia, la modelo no quiere que su hija sufra de la misma forma, por lo que trata de tener la mejor relación posible con su ex pareja.