Flor Vigna se mostró como nunca con un look renovado

Desde que se lanzó como cantante, Flor Vigna atraviesa un gran momento en su vida personal. Después de meditarlo mucho y postergarlo, se animó a perseguir su sueño con la música y se convirtió en intérprete.

Ahora protagoniza sus propios videoclips, presentaciones en vivo sobre el escenario frente a miles de personas y colaboraciones con reconocidos artistas como Kaleb di masi. Incluso se volvió la mentora de una nueva personalidad en ascenso: Julieta Poggio, la ex Gran Hermano que también quiere iniciar su camino musical.

Flor Vigna y Julieta Poggio encendieron las redes.

Amparada en el apoyo incondicional de su novio, Luciano Castro, la joven artista de 29 años se anima a todo y es así que también se la juega con constantes cambios de look. En una reciente producción de fotos, la ex “Combate” posó con atuendos y estilos completamente diferentes que sorprendieron a sus fans.

El más jugado fue cuando se mostró con el pelo extra corto y en color oscuro, muy lejos del rubio largo con ondas como tiene acostumbrados a sus admiradores. Más tarde posó ante las cámara con la cabellera colorada como en el último tiempo, pero le dio un toque actual con extensiones en morocho.

El radical cambio de look de Flor Vigna Foto: instagram/florivigna

Pese al asombro de muchos, la renovación de estilos de Flor Vigna fueron todos reversibles como parte de una producción fotográfica que compartió en Instagram y recibió más de 53 mil “me gusta” en poco tiempo.

La reflexión de Flor Vigna

Ante esta nueva etapa de su vida profesional, la también bailarina compartió una profunda reflexión en su perfil. En la descripción del reciente posteo manifestó: “Dicen que el truco es quererlo aún más que cuando luchabas por tenerlo”.

El radical cambio de look de Flor Vigna Foto: instagram/florivigna

“Con lágrimas en los ojos les cuento que empiezo a ver la puntita del iceberg de mi gran sueño… Se que voy a estar mucho tiempo construyéndolo, pero por fin empiezo a sentir que está pasando”, siguió emocionada

Y adelantó: “Se vienen cosas muy hermosas”. Y cerró: “Gracias a cada uno de los que me tiró su linda energía. A cada uno que vio alguna publicación, show o laburo y suspiró ‘ojalá le vaya bien a esta piba’. A los que me vieron pasar durante estos 9 años por mil cosas y me bancaron. Gracias hasta el alma, mis wachis”.