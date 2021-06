Al borde de la censura, Flor Vigna volvió a romper las redes sociales con dos fotos que dejaron a más de uno con la boca abierta. Las prendas superiores cortas son un boom entre las tendencias de la actualidad. Y la influencer se sumó a la tendencia y deslumbró.

“Lánzame a los lobos y me verás liderando la manada….”, escribió la modelo junto a una imagen en donde se la ve culotte de algodón y elastano color negro y una polera tipo pechera con trama y urdimbre semi-metalizada con brillos, abierta en tajos en los costados. El comentario de cierre fue ”Bueee aguantiaaaaa ya quisiera”.

Flor Vigna posó en culotte y con un top extra corto que mostró más de lo esperado Instagram | Instagram

Las fotos rápidamente tomaron forma y los “Me gusta” y los comentarios no pararon de llegar. Más de 200 mil corazoncitos y cientos de comentarios coparon las redes de Flor.

Celebridades y famosos, como Mery del Cerro y su compañero de baile en La Academia, Facu Mazzei, dejaron su huella con emojis de fuegos, corazones y palabras de cariño. “Yo te imagino liderando la manada”, le escribió el artista en su posteo.

El make up elegido es muy discreto, como para no opacar ningún aspecto de su estilismo tan cuidado. Pero también utilizó prendas oversized que no dejan de ganar espacio, día tras día.

No es la primera vez que la influencer se anima a looks que rompen todos los esquemas. Por ejemplo, hace algunas semanas usó body extra cavado, al que acompañó con un maxitapado de plumas color naranja y bucaneras negras de taco de aguja por encima de la rodilla.

El posible reencuentro entre Flor Vigna y Mati Napp en La Academia

Consultada acerca de cómo terminaron las cosas entre la expareja y si existe la posibilidad de una reconciliación, Flor fue contundente: “Quedó todo muy bien. Cuando uno cierra las cosas bien, las cerrás y después no se abren nunca más. Mati está perfecto con su pareja y yo estoy perfecta con mi soledad”.

La Academia, la nueva versión del Bailando foto prensa la academia showmatch | 0

Vigna se expresó al respecto y contó cómo vive esta situación: “A veces, cuando hay que hacer tiempo, que compartimos mesa entre todos, por ahí no charlamos grandes charlas de la vida pero hay buena onda”.

Flor Vigna es una de las participantes y, junto a su compañero de equipo Facundo Mazzei mientras que Mati Napp es el coreógrafo de la pareja que forman Agustín Sierra y Fiorella Giménez.