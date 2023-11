Flor Vigna contó la verdad detrás del polémico video con Luciano Castro: “Por error”

Flor Vigna está atrapada en un bucle de escándalos del que parece que le está costando salir. Y es que días atrás, la bailarina compartió un polémico video en su cuenta personal de Instagram y rápidamente comenzó a difundirse por las redes sociales. Sin embargo, cansada de que hablen de su vida, Flor salió al cruce de quienes la criticaron.

En el video que duraba menos de tres segundos se la puede ver a Flor Vigna abrazada junto a Luciano Castro, su pareja desde hace un tiempo. La grabación causó polémica porque se lo ve al actor con la mano debajo de la pollera, tocándole la zona íntima a la bailarina.

El polémico video de Flor y Luciano. Foto: Instagram

Sabrina Rojas apuntó contra Flor Vigna por su descuido

La cuenta oficial de Twitter de #LAM, compartió el video y rápidamente comenzó a circular en las redes. Fue la misma Sabrina Rojas, expareja de Luciano y madre de sus hijos, quien se refirió al tema durante el programa conducido por Ángel de Brito.

“A mi me pareció un montón. Eso que publicó es viejo, es de cuando estaban juntos en la obra ‘El Divorcio’. Yo no creo que ella haya subido eso porque se equivocó. Flor es muy de subir cosas viejas, porque a veces sube cosas de mis hijos que pasaron hace tres meses como si fuese actual”, aseguró Rojas.

En esta línea es que Sabrina le pidió a Vigna que sea más cuidadosa con lo que comparte en sus redes. “Estaría bueno que Flor tenga como consideración que hay dos niños y no está bien que vean a su papá ponerle las manos en sus partes íntimas. También, ella se entrega en bandeja al bardeo cuando no lo necesita”, sentenció.

Qué dijo Flor Vigna sobre su video con Luciano Castro

Flor Vigna tiene una comunidad muy sólida de fanáticos que la apoyan en cada nuevo paso dentro del arte. Actualmente, Flor está desarrollando su carrera como cantante y siempre que puede interactúa con quienes la apoyan desde el primer momento. Esta vez, abrió una caja de preguntas en sus historias para charlar.

La explicación de Flor Vigna. Foto: Instagram

“¿Qué pasó con el video?”, fue una de las consultas de sus fanáticos y Flor decidió aclarar la situación: “Fue todo antes de este show. Estaba muy nerviosa. Luchito estaba de gira y yo moría de amor, lo extrañaba mucho y quise subir un video nuestro y cortarle la parte que no iba”, comenzó explicando.

“No sé por qué, por error se subió solo esa parte al final. Cuando terminé el show y me di cuenta me quería matar y lo borré al toque, pero ya lo habían agarrado de todos lados”, aseguró. Además, la bailarina decidió contestarle a Sabrina Rojas: “Todo se dio por error, lo del video. La quiero a Sabri y a la familia. No voy a entrar en la pelea”.